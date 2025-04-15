復活節深圳好去處｜1,000m²全粉紅色櫻花樹林、免費史努比展、10萬呎室內遊樂場

還有幾日就是復活節長假期，大家準備好活動沒有？聽聞不少香港人似乎怕日本或台灣地震，或是怕「KK園區」，所以選擇北上！最近最方便當然是去深圳玩，喜歡打卡的話，絕對不愁寂寞，除了有上星期於深圳布吉萬象匯新登場的全粉紅色櫻花樹林外，還有大運天地的浪漫繡球花海！I人可以去全新的K11 ECOAST欣賞美術展覽，E人則可以去室內遊樂場「玩美攻略」溜冰、打保齡球、玩卡丁車，總有一個地方適合你去玩！

復活節深圳好去處01

深圳布吉萬象匯：打卡必到！超夢幻粉紅色櫻花樹林+粉紅色電話亭

要數深圳最新的打卡熱點，非深圳布吉萬象匯的「雲櫻之境」莫屬。由4月10日起至6月2日，1號門南廣場會出現一個近1,000平方米的櫻花樹林，每個角落都是粉紅色，女生們一定喜歡！場內最屬目的當然是巨型的粉紅色熱氣球，另外還有櫻花大道、櫻花電話亭等，4月19、20及26日的下午1時、3時及5時更會下「櫻花雨」，想在最浪漫的情景打卡，記得把握時間！場內還有3間期間限定的快閃店：「小丛山」、「小于等于一」、「OONE CCUP」，可以吃到抹茶冰淇淋、櫻花冰淇淋、櫻花造型的「碱水包」（鹼水麵包）及薄荷可可特飲等，每一樣都很好打卡！

從高處往下看，盡是一片粉紅色，非常夢幻。（圖片來源：小紅書＠深圳布吉万象汇）

巨型粉紅色熱氣球。（圖片來源：小紅書＠深圳布吉万象汇）

櫻花電話亭。（圖片來源：小紅書＠深圳布吉万象汇）

指定時間會「櫻花雨」。（圖片來源：小紅書＠深圳布吉万象汇）

地下都鋪滿櫻花花瓣。（圖片來源：小紅書＠深圳布吉万象汇）

「小丛山」櫻花冰淇淋。（圖片來源：小紅書＠深圳布吉万象汇）

「小丛山」抹茶飲品。（圖片來源：小紅書＠深圳布吉万象汇）

「小于等于一」櫻花造型「碱水包」。（圖片來源：小紅書＠深圳布吉万象汇）

深圳布吉萬象匯

地址：深圳龍崗區布吉街道翔鴿路2號

交通：地鐵5號線「百鴿籠站」C出口

復活節深圳好去處02

K11 ECOAST：深圳新地標 海邊藝術空間 免費Snoopy展

坐落於前海太子灣的「K11 ECOAST海濱文化藝術區」，是深圳最新的地標，雖然於4月底才正式開幕，但部分設施已經投入服務，例如K11 HACC文化空間，場內有幾個展覽都值得參觀，包括慶祝史努比誕生75周年、與Fujifilm instax聯乘的《百變空間—75周年史努比波譜主題》期間限快閃，除了有《花生漫畫》的藝術作品外，還有很多打卡位，更有商品出售。展覽日期由即日起至6月30日，免費入場，fans必去！

場外有巨型Snoopy讓fans打卡。（圖片來源：小紅書＠一颗草莓）

（圖片來源：小紅書＠一颗草莓）

（圖片來源：小紅書＠一颗草莓）

（圖片來源：小紅書＠一颗草莓）

（圖片來源：小紅書＠一颗草莓）

（圖片來源：小紅書＠小瑾奇遇记）

另一個展覽，是英國藝術家露西．斯帕羅（Lucy Sparrow）華南首個大型沈浸式個展《藝術史狂想曲》，以毛氈藝術全新演繹50多件經典藝術作品，從史前文物到文藝復興，再到當代藝術，非常有趣。展覽日期同樣是由即日起至6月30日，不過要收費，於官網K11 Experience購買入場券每位$97（另加手續費）。

（圖片來源：小紅書＠TC今日去边度）

（圖片來源：小紅書＠TC今日去边度）

（圖片來源：小紅書＠TC今日去边度）

（圖片來源：小紅書＠TC今日去边度）

海邊還有奧地利藝術家歐文．沃姆（Erwin Wurm）的作品《Hot Dog Bus》，藍色的海加上鮮黃色的巴士，還以為去了日本！

（圖片來源：小紅書＠夏里）

（圖片來源：小紅書＠夏里）

K11 ECOAST海濱文化藝術區

地址：深圳南山匯海路11號

交通：地鐵12號線「太子灣站」C出口

復活節深圳好去處03

玩美攻略：10萬呎室內遊樂場 溜冰、保齡球、卡丁車、陶藝... ¥268玩足全日

香港人都怕熱，可以的話盡量都想留在室內的地方歎冷氣，但如果又怕悶，想有些動態活動的話，這個於福田新開的室內遊樂場就最適合！樓高3層，佔地約10萬呎，有幾十款不同的活動可以玩，包括溜冰、保齡球、卡丁車、碰碰車、射箭、桌球，以及各式各樣的街機及VR遊戲，最有趣的是，另有靜態的活動，如陶藝、畫畫、串珠仔等，平日¥268玩足全日，周末及假日亦只是¥298。

（圖片來源：小紅書＠吃两口泡芙）

（圖片來源：小紅書＠吃两口泡芙）

（圖片來源：小紅書＠吃两口泡芙）

（圖片來源：kkday）

（圖片來源：kkday）

玩美攻略

地址：深圳市福田區深南中路3018號世纪匯

營業時間：10am-10pm

交通：地鐵1號線「華強路站」B出口

復活節深圳好去處04

深圳大運天地：湖畔浪漫花海

位於龍崗的「大運天地」，是去年7月才開業的大型商場，場內有200多間商店及餐廳。最大的特色是商場跟附近的公園及湖泊融為一體，環境優美舒適。今年春天，大運天地打造了一個「春日花園」，由即日起至4月30日，區內多個位置放滿彩色的花朵，湖邊有彩色的鬱金香、中央廣場有藍花楹大樹、還有紫藍色的繡球花樓梯，隨便都可以拍得美麗的打卡照片！

（圖片來源：小紅書＠深圳大运天地）

（圖片來源：小紅書＠深圳大运天地）

（圖片來源：小紅書＠深圳大运天地）

（圖片來源：小紅書＠深圳大运天地）

（圖片來源：小紅書＠Aboey）

（圖片來源：小紅書＠Aboey）

深圳大運天地

地址：深圳龍崗區龍翔大道3001號深圳大運中心

交通：地鐵16號線「大運中心站」C、D出口