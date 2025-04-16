澳門新濠影滙｜《反斗奇兵》30週年紀念活動：摩天輪主題包廂、6米高的巨型胡迪、卡通人物造型美食、勁多打卡位

今年是《反斗奇兵》全球上映30週年，澳門新濠影滙將於4月18日至10月31日舉行《反斗奇兵滙聚新濠影滙》主題活動，整個新濠影滙將會變身成玩具大本營，除了有巨型主題裝置、獨家遊樂體驗及限量珍藏週邊精品外，還有主題美食及小朋友廚師班。復活節會有期間限定活動，包括人氣角色會跟大家見面及臉部彩繪，4月18日身穿Toy Story服飾更可於指定時間免費坐8字形摩天輪，大小fans一定要去朝聖！

入口處有6米高的胡迪巨型裝置，歡迎大家到訪。踏進主入口，就可以見到巨型的床舖和玩具，將安仔睡房以超現實比例驚喜重現，讓fans親歷動畫世界的奇妙視角。場內還設有多個互動裝置和打卡點，大家可進入裝置內部，與胡迪、巴斯光年等經典角色「並肩作戰」，拍攝有趣的照片。另有《反斗奇兵2》的經典場景「拯救胡迪大作戰」，透過互動裝置重現電影經典一刻。

新濠影滙最標誌性的8字形摩天輪，同樣會變身成打卡熱點！穿過「三眼仔主題拱門裝置」去到3樓，即可步入摩天輪中的5個主題車廂，分別有胡迪、巴斯光年、勞蘇、三眼仔及火腿，fans可以在空中一邊觀賞路氹城美景、一邊享用限定主題下午茶套餐。主題包廂收費為澳門幣738（「新濠風尚」會員優惠價：澳門幣688），每包廂限最多8人，每次限轉一圈，車廂隨機安排。融入《反斗奇兵》角色元素的「主題包廂下午茶」，包含多款精緻糕點及特調飲品，更免費贈送限量版禮品，收費為澳門幣1,488（「新濠風尚」會員優惠價：澳門幣1,288），限4位用，推廣期為4月18日至6月1日，逢星期五至日（5月2至4日除外），可於官網預訂。

另外，多間餐廳都會以《反斗奇兵》的玩具老友記作主題裝飾，巴斯光年、小叉、火腿和三眼仔將在「載運美式餐室」、「意匯‧手工薄餅」及「瀛菊拉麵」與fans共度美味時光，而3米高的勞蘇更在「羅浮餅廊及輕食」為大家獻上可愛又療癒的甜點。「羅浮餅廊及輕食」更於4月27日特別舉辦小朋友廚師班，主廚將指導每位小廚師製作三眼仔主題裝飾薄餅，完成後還能獲得專屬證書及限量版禮品，留下難忘的廚藝體驗！

場內亦設有攤位遊戲與限時快閃精品店，特別推出限量版系列精品和多款玩具，更有獨家的主題商品，fans一定愛不釋手！為鼓勵遊客探索更多驚喜，活動現場特別推出打卡送禮活動，只需集齊指定主題打卡區印章或上載打卡相片到社交平台並標記兩個或以上的指定主題標籤，即有機會免費換領限量版禮品。

4月18-20日期間，更有開幕限定活動，4月18日2pm-5pm，身穿Toy Story服飾更可於指定時間免費坐8字形摩天輪，這個任務對fans來說絕無難度！另外每日11am-6pm都會有角色粉絲見面會，記得把握機會跟偶像合照！

《反斗奇兵滙聚新濠影滙》

網址：https://www.studiocity-macau.com/tc/offer/toy-story-at-studio-city