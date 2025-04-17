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17/04/2025

全港戲院日2025│5月10日全港戲院戲票$30，預售資訊及詳情

#戲票 #減價 #優惠 #全港戲院日2025 #著數 #30元 #香港好去處 #香港電影 #香港戲院 #影視娛樂
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Text: wong lin lin rachel

　　「全港戲院日2025」即將於5月10日（星期六）再度推出，這個由香港戲院商會主辦的睇戲優惠，已經連續3年舉行。當天全港商業戲院將會提供劃一票價著數，每張戲票只需要30港元，以推動香港人留港消費，同時也令更多人接觸本地睇戲文化，入戲院睇大銀幕，真正感受電影帶來的樂趣。

 

 

　　全港戲院日已第三年舉辦，過往都深受香港巿民喜愛，而這個活動屬於「香港流行文化節2025」的一部分，參與活動的商業戲院，將會在這一日推出優惠，所有戲票劃一收費，每張只須30港元。

 

 

　　有興趣的戲迷欲購買「全港戲院日」的門票，可以活動前4天，於中午起，在參加活動戲院的網上購票、或親身到戲院預售。每人每次最多只限購買4張戲票，不妨挑選定心水電影。今次活動有很多戲院參與，包括香港戲院商會成員院線的各大商業戲院，分佈於港九新界多個地區，截至2025年4月，香港戲院商會會員共52間，港島區14間、九龍區19間、新界區20間。 詳情可參考香港戲院商會網頁：https://www.hktaorg.com/zh-hk/aboutus/1

 

全港戲院日2025活動詳情：

日期：2025年5月10日（星期六）

票價：每張30港元

售票日期：活動推出前4天的中午起公開發售

購票限制：每人每次最多購買4張戲票

參與戲院：香港戲院商會成員旗下商業戲院 

 

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