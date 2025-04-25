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25/04/2025

姜濤慶生：4 月30日全民免費搭電車！3款生日版及特別款 Mini Keung Show主題應援電車打卡

#免費乘車日 #打卡 #姜濤香港後援會 #著數優惠 #姜濤 #本地遊 #電車
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Text: Eunice Chow Photo: 姜濤香港後援會、香港電車fb

　　話咁快又到姜濤生日喇！姜濤香港後援會將於4月30日舉辦一年一度免費乘車日 ，全民當日免費任搭叮叮。今年姜濤香港後援會設計3款姜濤生日主題電車，即日至5 月2日於港島區行走，幸運的粉絲更可遇上驚喜彩蛋︰ #300 特別款 Mini Keung Show ——世上首部巨型行走應援廣告電車，祝各位姜糖好運！

 

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姜濤慶生：尖沙咀與銅鑼灣的13大打卡位，主題精品、夾公仔、抽卡機及限定甜品介紹

 

#300 特別款 Mini Keung Show應援廣告電車。

 

姜濤2025生日應援電車

 

姜濤2025生日應援電車

 

姜濤2025生日應援電車

 

　　除此之外，各位fans更可到The ONE及皇室堡舉辦主題打卡場景慶祝姜濤生日。尖沙咀The ONE的【Keung To The Sweet Diary】以後援會首次創作的動畫為創作概念佈置，現場售賣動畫限定精品， fans更可以玩動畫角色抓抓樂夾公仔機及抽卡機等。銅鑼灣皇室堡的【Keung To 430 Blossom Love】則以姜濤全新照片打卡位為主，以及推出多款限定甜點。

 

尖沙咀The ONE的【Keung To The Sweet Diary】

 

銅鑼灣皇室堡的【Keung To 430 Blossom Love】

 

電車免費乘車日

日期︰4月30日

姜濤2025生日應援—— 電車車身廣告

展出時段：4 月5日至5 月2日

 

《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇

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