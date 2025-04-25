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25/04/2025

姜濤生日慈善應援展覽 4月24-27日西九文化區舉行！多張全新未公開珍貴相片+8個主題場景

#姜糖 #慈善 #西九 #姜濤 #展覽 #本地遊 #姜濤香港後援會
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Text: Katty Wu

　　踏入4月尾，又是一年一度的「盛事」——姜濤生日！本來偶像生日，都只關fans的事，但因為近年姜濤生日正日，即4月30日，他的fan club「姜濤香港後援會」都會請全香港市民（遊客當然都受惠）坐叮叮，加上當日fans都會在「姜濤灣」（銅鑼灣）拍照慶祝，氣氛非常熱鬧，絕對是香港年度盛事之一！這個周末，後援會更為偶像舉辦了生日慈善應援展覽「The Keung’s Galleria」，收益扣除所有開支後，將會捐予慈善機構，包括海洋公園保育基金、兒童脊科基金及榕光社等。既可以打卡，又可以做善事，更可獲得限定紀念品一套，一舉三得，「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）絕對要支持！

 

 

　　「The Keung’s Galleria」於4月24至27日舉行，場地為西九文化區藝術展亭，場內展出姜濤特別為26歲生日應援拍攝的多張全新未公開珍貴相片。展覽共有8個主題場景，包括花花世界、浪漫飄雪、溫暖家居及型格工業風等，讓fans近距離觀賞偶像的服飾及展品，亦可以拍照留念。

 

8個主題場景 實境還原夢幻世界

 

1. 型格工業風

 

展現姜濤冷峻有型的一面，設計簡約卻充滿力量感。

 

2. 浪漫飄雪

 

攝影師偏愛的夢幻雪景，實現香港難以實現的雪國幻想，現場設飄雪效果。

 

3. 溫暖家居

 

以暖色、溫馨感為主軸，表達日常生活之中與偶像相伴。

 

4. 快樂王子

 

為生日主角戴上冠冕，是大家心中的快樂王子，由後援會精心以鐵線製作的手工製皇冠。後援會表示：「我們不想直接用一頂現成冰冷的皇冠，而希望用創意和心思做出獨一無二的設計。鐵線是生活中常見但用途極廣的物料，象徵人間智慧和韌性。就像姜糖與姜濤之間的關係——是一雙手和一顆心建立出來的獨特羈絆。」

 

5. 哈哈笑顏

 

姜濤擺出多個令人窩心的可愛甫士，更貼上哈哈笑貼紙，童心滿載。

 

6. 花花世界

 

由手工鐵線皇冠，來到手工製作鐵線花花世界，代表姜濤和粉絲之間盛放的情感。

 

7.「17胎回憶」

 

回顧成長點滴，展示出道以來17支單曲 album art。

 

8. 生日應援寫真製作花絮

 

分享「2025 生日應援寫真」拍攝製作花絮。

 

場內展出姜濤曾穿過的服飾。

 

每位購票入場觀眾，均可獲贈後援會限定官方紀念品一套。

 

「The Keung’s Galleria」

日期：2025年4月24至27日

時間：10am-8pm

地點：西九文化區藝術展亭

票價：每位$250／每節入場觀賞時間為40分鐘

購票：https://ksfcc.kktix.cc/events/thekeungsgalleria-2025

 

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