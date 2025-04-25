日本行李直送回家！全國4萬間FamilyMart、7-Eleven及黑貓宅急便都可以收件 20公斤只需600蚊！可以瘋狂掃貨

雖然日圓最近升了不少，但仍然比以前平很多，應該無損大家去日本掃貨的意欲吧！傳統航空公司的寄艙行李件數及重量都有限制，超重收費非常昂貴，而就算廉航行李收費比較便宜，但要回程要推去機場，返港後又要抬返屋企，其實都幾辛苦。想兩手揈揈的話，可以考慮YAICHI集團旗下品牌YAICHI TRAVEL的「日本行李直送回家」服務，全近更擴展至全日本！由即日起至5月31日，運費可享高 63折的期間限定折扣優惠！

根據日本政府觀光局（JNTO）公布2月份旅客數字，訪日外國旅客達326萬人次，按年增加16.9%。此外，據日本政府觀光廳的調查顯示，香港旅客在日本的總消費額達到6,584億日圓（約327億港元），證明香港人很喜歡去日本shopping！為了方便大家把「戰利品」輕鬆帶回家，YAICHI TRAVEL跟日本兩大便利店巨頭FamilyMart及7-Eleven，以及黑貓宅急便ヤマト運輸（Yamato）合作，讓旅客可以隨時隨地從日本每個地方把行李直送回家！

這個服務覆蓋全日本高達37,000間FamilyMart及7-Eleven便利店，以及2,900間黑貓宅急便營業所，無論是深受港人喜愛的城市點或是遠郊地方，都總有一間在你附近！遊客只需於網上「下單」，再把行李或包裹拿到便利店或黑貓宅急便營業所，毋須懂得日語都可以操作，只需7-10日就可以把行李直送家中，方便又簡單！

YAICHI TRAVEL現正進行期間限定優惠推廣，即日起至5月31日，運費可享高達63折的折扣優惠，30公斤或長闊高總和180公分的行李或包裹，只是16,575円（約$900）!

一般行李收費，留意以較大或較重為準，如客人的行李體積為140cm，但實際重量只有10kg，該行李會以140cm收費。

順帶一提，YAICHI集團是全港最大的網上日本網上百貨，是由東瀛遊主席兼執行董事袁文英先生等管理層合資的私人公司，旗下包括YAICHI國際及YAICHI TRAVEL。

YAICHI TRAVEL

網址：https://yaichi.co/travel