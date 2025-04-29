  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

29/04/2025

屯門黃金海岸繡球花節｜5月1日過千架無人機匯演，萬朵繡球花海濱長廊及市集，免費穿梭巴送現金券

#黃金海岸繡球花節 #市集 #免費 #著數優惠 #屯門 #hotDeals #無人機匯演 #五一黃金周 #本地遊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 信和集團

　　5 月1日有無人機表演！屯門黃金海岸將於5月1日至5日以繡球花為主題，舉行「黃金海岸繡球花節」，焦點推介5月1日晚舉行的Love in the Sky 無人機匯演，以1,288架無人機於夜空綻放繡球花，好夢幻。大家更可於繡球海濱長廊及繡球水韻花園打卡，及於黃金海岸大草坪市集食買玩，即睇免費穿梭巴士詳情及著數優惠！

 

 

黃金海岸繡球花小鎮  5月1日無人機匯演

 

　　黃金海岸「黃金海岸繡球花節」將於5月1日至5日舉行，活動首晚730pm將隆重推出「Love in the Sky 無人機匯演」，1,288架無人機將於活動首晚於黃金海岸一帶上空「繡」麗綻放，更邀請了人氣女團Lolly Talk親臨現場載歌載舞助興！

 

 

　　活動期間黃金海岸商場化身「繡球花小鎮」，特設兩大主題場景，包括長達120米、由近萬朵繡球花編製而成的「繡球海濱長廊」及療癒感滿滿的「繡球水韻花園」，繡球花的蹤影滿佈黃金海岸，愛花之人必到打卡。

 

 

　　黃金海岸大草坪將會一連五日舉行「繡球花節市集」，有超過50個特色攤檔進駐，售賣售賣特色本地手作、花藝產品、人氣小食及飲品，多場花藝及藝術手作工作坊，任你JOIN，市集檔主部分收益將撥捐兒童癌病基金。

 

「藝術馬拉松」表演及busker獻唱，精彩節目輪流上演。

 

黃金海岸酒店繡球花主題下午茶

 

　　活動首日更特設免費穿梭巴士服務來往屯門市廣場及黃金海岸，市民於屯門市廣場遊覽後可乘坐穿梭巴士到達黃金海岸參與連串精彩活動。於黃金海岸上車往屯門市廣場之乘客，更可免費獲賞HK$50 S現金券及超過50個美食購物優惠！

 

 

黃金海岸繡球花節
日期︰5月1日至5日
地點︰黃金海岸商場中庭、海濱長廊及大草地

Love in the Sky 無人機匯演
日期︰5 月1日
時間︰7:30pm

繡球花節市集
日期︰5月1日至5日
時間︰12nn – 8pm
地點︰黃金海岸大草地
https://www.goldcoastpiazza.com.hk/tc/event/gold-coast-hydrangea-festival/

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#黃金海岸繡球花節 #市集 #免費 #著數優惠 #屯門 #hotDeals #無人機匯演 #五一黃金周 #本地遊
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

從天堂到地獄：喀什米爾恐襲背後

30/04/2025 15:18

大國博弈

當「多啦A夢首相」遇上「聚寶盆總統」

30/04/2025 12:33

關稅戰

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk