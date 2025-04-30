大熊貓安安和可可首個繁殖季節「互相了解」，有望擦出愛火花？盈盈與樂樂會再交配？

海洋公園的四隻大熊貓及一對熊貓寶寶一直是大家關注熱話，由中央政府送贈香港特別行政區，並於去年9月到港的兩隻五歲大熊貓 ── 安安和可可，在海洋公園度過牠們在港的首個繁殖季節。公園安排牠們初次「相睇」原來係咁樣！另外，今個繁殖季節盈盈有機會再與樂樂交配嗎？

海洋公園兩隻五歲大熊貓安安和可可正「互相了解」，會否擦出愛火花？最近牠們度過在港首個繁殖季節，過去一星期，公園安排牠們在後勤相連的房間，隔著閘門進行六次保護式接觸，可可表現好奇，不時向對面空間張望及嗅探，探索安安的氣味。

安安（前），可可（後）

而安安初步觀察新朋友後，便繼續展現牠的「為食」本色，專注進食。似乎大家未有擦出愛火花，園方指期間兩隻大熊貓表現穩定，按照安安的反應及興趣度，公園今年未有安排牠與可可嘗試自然交配。

安安（前），可可（後）

園方指這種保護式互動體驗，讓兩隻大熊貓可以透過氣味、聲音及視覺互相認識，幫助牠們慢慢建立舒適感和建立聯繫。海洋公園表示雌性大熊貓一般會在每年2月至5月春季期間出現24至72小時短暫的發情高峰期。可可除了在4月中出現氣味標記、躁動不安和食欲下降等發情期徵狀外，牠在上星期亦展現過一些典型發情高峰行為，包括抬尾、向後走動及頻繁的鳴叫。

可可體重保持在穩定的健康水平，約為100公斤。海洋公園動物護理團隊會繼續監察可可的行為，並幫助牠在發情期後恢復食欲。

可可

公園計劃在未來一至兩個繁殖季節繼續通過類似的見面方式，讓牠們適應對方及逐步增進對彼此的興趣，以及評估牠們在接下來繁殖季節的行為再作安排。

安安自2024年9月抵港以來體重增加了8公斤至138公斤，顯示牠的健康狀況良好。

安安

至於園內的其他大熊貓，由於盈盈正在專注照顧一對大熊貓寶寶，預計今年不會進入發情期，因此這個繁殖季節不會安排牠與樂樂交配。