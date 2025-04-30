YO Dancical 協青街舞劇 2025《角。渡：情緒節拍》，譜寫青年人的人生節拍

協青社（Youth Outreach／YO）自2014年起，每年均舉辦「YO Dancical」周年大型街舞劇，為青年人提供發揮所長的平台，同時亦為YO的服務籌募經費。今年的主題：《角。渡：情緒節拍》，繼續以推廣青年心理健康為主軸，透過喜、怒、哀、樂四種情緒，表達青年人的心聲。

今年有來自12間中、小學的40多位青年人傾力演出，當中更有三位演出者是青奧霹靂舞中國香港代表，陣容相當鼎盛！

故事參照他們成長過程中遇到的挑戰來創作，展現青少年所面對的困難以及他們的成長歷程，並首次由YO的青年人們一手包攬構思及創作；由構思、編曲、排舞、演出，以至道具、舞台及燈光設計。當中主要角色都是由青年人所擔任，更由他們親自主唱街舞劇主題曲，讓青年人有更多發揮才能的機會。

除了有YO青年人帶來的視聽表演外，亦有來自韓國的Honor Breakerz及Virus作為演出嘉賓，可謂錦上添花。同時向所有青年人及觀眾傳遞YO Dancical的核心價值：「Dancing to Healthy Life，舞出健康人生」，亦希望大家學習擁抱喜怒哀樂等不同情緒。現來重溫YO Dancical 2025的表演花絮，期待來年有更精彩的表演。

YO Dancical 2025邀請了來自韓國的Honor Breakerz和Virus作為演出嘉賓與協青社嘻哈學校團隊一同在臺上獻技，掀起了全場的熱烈氣氛！

YO Dancical 2025兩場合共吸引超過1,400名學生與教師以及一眾關心支持青年人發展的善心人士到場支持。

一眾贊助商及嘉賓以及YO委員合照留念。