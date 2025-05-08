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08/05/2025

維園24小時開放智能健身設施，器材多元化、掃QR code獲取訓練數據與免費體質檢測

#24小時 #維園 #免費 #運動 #免費體質測試 #銅鑼灣 #戶外智能健身設施
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Text: Eunice Chow Photo: 康文+++ fb

　　只要有心及時間，任何時間及地點都係鍛鍊最佳時機！康文署的戶外智能健身設施率先於銅鑼灣維園24小時開放，最大賣點器材多元化可作全方位鍛鍊，你更可自助調較訓練力度，亦能以手機掃描QR Code即睇訓練數據，好方便！就算唔做運動，你都可於此進行簡單體質測試，下載報告健康狀況一目了然。即睇新設施有咩特點！

 

 

　　戶外智能健身設施位於銅鑼灣維多利亞公園緩跑徑，近音樂亭附近，24小時免費開放，大家可隨時享受運動樂趣，場地中間更有方便進行強度訓練的數字圖案。

 

 

　　康文+++ 早前於社交平台介紹全新戶外智能健身設施，戶外智能健身設施共四組，賣點為器材多元化，每個設施針對不同身體部分，可作全方位鍛鍊，包括進行臂彎舉、捲腹、背肌伸展、深蹲、健身單車及腿部伸展等。

 

 

　　片段所見其中一款為智能肩部推舉訓練器，主要功能為鍛鍊上肢肌肉力量及耐力，活動肌肉群包括肩膀肌肉（三角肌前束）、三頭肌、斜方肌及胸大肌。用家可自助調較訓練力度鍛鍊，大家記得要量力而為！如果對操作不太了解，可以觀看指導短片及圖解，易用安全。

 

　　用家可自助調較訓練力度鍛鍊，如果對操作不太了解，可以觀看指導短片及圖解，易用安全。

 

　　

用手機掃描QR Code即睇訓練數據，方便紀錄。

 

部分器材設2人對戰模式，增添訓練趣味。

 

　　你更可於此進行簡單體質測試，透過智能體重秤、手推力及單腳站立測試，獲取體高、體重、身體質量指數及人體成份數據，健康狀況一目了然，你還可以用手機掃描QR Code下載報告。

 

最後你可以用手機掃描QR Code下載報告。

 

　　好消息！九龍仔公園、大角咀海輝道海濱花園 、屯門海珠路遊樂場將增設戶外智能健身設施，大家於九龍及新界區都可以一試戶外智能健身設施好玩之處，增添運動的樂趣。

 

戶外智能健身設施

地點︰銅鑼灣維多利亞公園（緩跑徑近音樂亭）

 

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