Uber One新會員首月免費試用 | 88元月費享10%點數回贈及優先獲高評分司機

香港網約車平台愈來愈多,對消費者來說有更多選擇絕對是好事。最近,Uber 宣布推出全新會員計劃「Uber One」,即日起登記可享首月免費試用,即睇 $88月費有咩著數優惠及專享服務。

著數一、完成合資格行程點數回贈

可能你會問成為Uber One 會員有咩著數?Uber One 會員每月需月費港幣$88,如選擇每年港幣$888的年度計劃,相當於平均每月港幣$74,的確會平少少,而會員可解鎖尊享禮遇與優惠。重點在於每次完成合資格行程後,會員將自動獲得相等於該程車費 10% 的 Uber One 點數回贈,該點數可用於下一趟行程。每 1 分 Uber One 點數可用作港幣$1折抵。簡單講,搭得多就可以透過 Uber App 出行累積更多點數,你可使用 Uber One 點數支付 Uber 行程車資,更慳錢。

Uber One 會員自動獲得相等於該程車費 10% 的 Uber One 點數回贈,該點數可用於下一趟行程。每 1 分 Uber One 點數可用作港幣$1折抵。

著數二、優先獲高評分司機夥伴提供服務

Uber One會員可享點數回贈慳錢之外,乘車體驗都好重要,Uber One 會員可優先獲高評分的司機夥伴提供服務,享受優質的出行體驗。

著數三、首月免費試用

即日起登記,更可享首月免費試用,如取消會員訂閱可隨時取消,無需支付額外費用。首次會員專屬優惠:所有的士行程亦可享限時 10% Uber One 點數回贈 (優惠有效至另行通知)。

https://www.uber.com/hk/zh-hk/uber-one/