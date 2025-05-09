國泰航空逸連堂機場貴賓室重開︰首個面部識別系統，頭等艙專區靚景及美食推介

下次去旅行記得去新機場貴賓室啦！國泰航空「逸連堂」機場貴賓室近日重新開幕，由設計理念、裝修風格及美食選擇都有upgrade，予人煥然一新感覺。「逸連堂」機場貴賓室更將會首個使用面部識別系統的機場貴賓室，各位國泰fans 即睇有咩特別！

國泰航空「逸連堂」機場貴賓室已經重開，新貴賓室佔地 2,707 平方米，座位數目達 523 張，接待頭等及商務顧客、 國泰銀卡或以上會員、持貴賓室通行證的所有類別國泰會員和/或他們的親友會員及寰宇一家的綠寶石和藍寶石卡會員。

一踏入接待處，你直接感受到一番新景象，櫻桃木、框景屏風、花崗岩和石灰岩配以植物及家具，營造舒適如家的氛圍，跟之前的感覺大不同。機場貴賓室其中一大提升服務，是「逸連堂」即將為國泰航空首個機場貴賓室使面部識別系統，提供創新和出入流暢的服務，同時保留傳統服務專員櫃位，的確更智能方便。

國泰航空「逸連堂」機場貴賓室位於香港國際機場一號客運大樓， 鄰近 35 號閘口。

「逸連堂」重開標誌著國泰航空於香港的以至全球的機場貴賓室全面升級計劃踏入首階段進程。

「逸連堂」分為左方區域（南面）及右方區域（北面）兩部分，先講右方區域（北面），它是為頭等艙顧客和國泰鑽石卡會員而設的尊享特區，由指定的國泰團隊提供服務。右方區域（北面）環境非常舒適，你可在落地玻璃窗前欣賞跑道上的飛機，享用頭等艙限定的香檳和葡萄酒。

不想受外間打擾的旅客，可於恬靜間休息並享用多功能的「泰樂椅」（Solo Chair），椅子為國泰自家設計專屬家具，配備內置燈光及電插座，貼心設計使用方便，同時提供私隱度。大家要留意了，為保持寧靜空間，恬靜間不設航班廣播，記得要留意備航班資訊顯示熒屏。

甫踏入國泰航空貴賓室便感受到融合薰衣草、竹子、綠茶、茉莉等讓人鬆弛安神的香氛。

黃昏時份於悠然吧點一杯精心調製的雞尾酒、香檳或精品咖啡，甚至 Cathay Delight特飲，享用全日供應的佐酒小食，機場跑道全景盡入眼簾，一邊飽覽飛機升降，一邊享受慢活時光。

你可於悠然吧與親切友善的國泰調酒師暢談交流。

「逸連堂」右方區域「嚐味坊」以國際美食為主，設有開放式的烤爐，完美呈現即叫即製的美食理念。菜單主打原汁原味的經典風味，包含法式紅酒燉牛肉、普羅旺斯燉蔬菜等精緻單人份量的烤焗料理，搭配新鮮出爐的糕點、清爽沙律及精緻甜品。

嚐味坊精選世界各地的風味靈感，並定期更換菜單。

「逸連堂」左方區域則接待頭等及商務顧客、 國泰銀卡或以上會員、持貴賓室通行證的所有類別國泰會員和／或他們的親友會員及寰宇一家的綠寶石和藍寶石卡會員。此區同樣可以欣賞機場跑道上的飛機升降，環境開揚。

來到國泰航空機場貴賓室，當然不少得享用聞名「風味坊」招牌菜式，包括雲吞麵、擔擔麵、各款點心，而「逸連堂」更獨家提供，菜苗銀芽炒麵及BiángBiang麵，另有川式牛腱伴椰菜花，以及精緻沙律及糖水甜點等。

「百味坊」乃國泰航空機場貴賓室的全新餐飲概念，提供中式小食與輕盈餐點，例如即叫即製的中式包點、香辣羊肉肉夾饃、酥脆蔥油餅、黑芝麻煎堆仔及熱騰騰的飯糰。另外，特製點心車亦會供應多款點心。

「逸連堂」設8 間淋浴室及一間無障礙沐浴間，全位於左區域。

國泰Fans 應該留意到另一個商務貴賓室「玲瓏堂」正進行改善工程，5月21日起「玲瓏堂」將會在「寰宇堂」裝修期間，成為臨時的頭等專屬貴賓室。與此同時，合資格的顧客仍可繼續使用「玉衡堂」頭等及商務貴賓室。

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