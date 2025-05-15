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15/05/2025

免費活動：康文署「非遺」考察活動明天起開放申請！大澳端午龍舟遊涌、蝦醬／麻雀牌／蒸籠製作技藝、舞獅舞麒麟

#玩樂旅遊 #香港非遺月 #非遺精華遊蹤 #非物質文化遺產 #非遺 #香港好去處 #康文署 #免費活動
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Text: Katty Wu

康文署及非物質文化遺產辦事處將於今年6月舉行首屆「香港非遺月」，以「香港處處有非遺」為主題，推出一系列豐富多元的活動，目的是帶出在香港這彈丸之地，處處都有「非遺」，提升市民及旅客對非遺的認識，並親身感受非遺的文化內涵和樂趣。其中重點節目「非遺精華遊蹤」考察活動，精選6個地區，帶領公眾探索社區內與非遺有關的傳統手工技藝或其他項目，活動將於明天（5月16日）起接受報名，免費參加。

 

　　「非遺精華遊蹤」考察活動共有15團，分別前往油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區和離島區，每團為20人，以粵語進行，行程約2小時。市民可於5月16日上午10時30分至5月17日下午6時30分，透過非遺辦網頁登記。每位申請者可在同一團的考察活動，最多登記兩個名額。如超額報名，名額將以抽籤方式分配，成功申請者將於5月23日或之前收到電郵通知。

 

離島區——大澳

日期及時間：5月31日（星期六）10am-12nn

非遺項目／考察地點：大澳端午龍舟遊涌、鹹魚製作技藝、蝦膏蝦醬製作技藝、茶粿製作技藝、漁網編織技藝、棚屋、關帝古廟、創龍社、楊侯古廟、天后古廟、洪聖古廟

 

大澳端午龍舟遊涌，參加者可觀賞龍舟遊涌盛況，感受傳統節日的氣氛。

 

大埔區

日期及時間：6月1日（星期日）1:30pm-3:30pm；6月1日（星期日）4pm-6pm；6月7日（星期六）2:30pm-4:30pm

非遺項目／考察地點：豆品製作技藝、茶粿製作技藝、涼茶、蛋撻製作技藝、打麵技藝、舊墟天后宮、文武二帝廟、林村河

 

茶粿製作技藝

 

油尖旺區

日期及時間：6月7日（星期六）10am-12nn；6月7日（星期六）2:30pm-4:30pm；6月8日（星期日）2:30pm-4:30pm

非遺項目／考察地點：蒸籠製作技藝、木雕刻技藝、首飾製作技藝、砧板製作技藝、臘味製作技藝、坐月薑醋、玉器製作技藝、麻雀牌製作技藝、港式奶茶製作技藝、油麻地天后古廟

 

蒸籠製作技藝

 

荃灣區

日期及時間：2025年6月15日（星期日）10am-12nn；2025年6月15日（星期日）2:30pm-4:30pm

非遺項目／考察地點：舞龍、舞麒麟、舞獅、舞貔貅、螳螂拳、瓜子製作技藝、雲吞製作技藝、天后宮、海壩村古屋、香港非物質文化遺產中心（位於三棟屋博物館）

 

香港非物質文化遺產中心，參加者可藉此了解傳統鄉村建築修繕工藝。

 

沙田區

日期及時間：6月21日（星期六）10am-12nn；6月21日（星期六）2:30pm-4:30pm

非遺項目／考察地點：舞獅、花帶編織技藝、紮作技藝、大圍村、車公廟、小瀝源村

 

小瀝源村蔡氏家祠內懸掛著丁燈，參加者可藉此了解紮作技藝。

 

東區

日期及時間：6月28日（星期六）9:30am-11:30am；6月29日（星期日）9:30am-11:30am；6月29日（星期日）2:30pm-4:30pm

非遺項目／考察地點：木船製作技藝、跌打、洪拳、紮作技藝、涼茶、打麵技藝、譚公仙聖廟、筲箕灣避風塘、天后古廟

 

打麵技藝

 

「非遺精華遊蹤」考察活動

網址：https://www.icho.hk/tc/web/icho/hk_ich_month_2025_tours.html

 

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