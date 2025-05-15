Ian陳卓賢生日展覽 5月27日起啟德Airside舉行！特設巨型飛行棋樂園打卡位、DIY手機／充電器／Airpods保護殼製作區

Mirror各成員的生日，歌迷會都會為他們籌辦各式各樣的生日應援活動，大部分都是免費給公眾參與或參觀，就算是不是fans都可以齊齊玩！繼姜濤之後，下個生日的「鏡仔」是Ian陳卓賢（6月9日），Hellosss（Ian fans）今年為偶像於啟德Airside舉辧生日展覽「Gliding Towards the Light 飛行．不懈」，慶祝Ian 32歲生日。

生日展覽以「飛行．不懈」命名，並採用紙飛機及飛行棋為主題，設計成巨型飛行棋樂園，讓大家一步步回顧Ian過去一年在音樂、演出、電影等多個範疇的里程碑，陪伴他繼續往前飛翔。樂園內設有5大打卡位——「熊仔幻想曲」、「Fly over the Tides」、「青蘋果星球」等，免費入場，毋須預約。

另外，場內更有歌迷會首次設立的自助手提電話、充電器及Airpods保護殼製作專區，讓一眾入場人士以與 Ian相關的不同的元素製作出獨一無二的產品。除此之外，亦設有巨型扭蛋遊戲（須預約），精美限量禮品包括小卓賢亞加力DIY盒仔、生日主題襪仔、小環保袋等。

Ian陳卓賢生日展覽「Gliding Towards the Light 飛行．不懈」

地點：啟德協調道2號Airside 2樓210及222號舖

日期：2025年5月27日至6月27日

時間：10am-10pm（首日將於4pm傳媒預覽活動後開放）