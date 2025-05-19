大灣區航空5.20快閃優惠：東京來回$560起 包20公斤行李！暑假飛大阪$800起 連稅最平$1,855

今年暑假，飛日本的機票史無前例地平，大灣區航空今日更推出「520」快閃優惠，東京機票低至$560，暑假大阪機票亦只是$800起，全部都包20公斤寄艙行李及7公斤手提行李，比往年平超過一半！但留意，快閃優惠只限5月19及20日兩天，揀?日子就要即刻買飛！

留意今次的優惠，香港往返東京的出發日期是由即日起至7月11日，去程是9:20am或11am，回程是4:05pm或5:45pm，來回連稅最平$1,589。至於大阪，出發日期是由7月12日至8月31日，去程是8:30am或3pm，回程是2:30pm或8:50pm，來回連稅最平$1,855。往年暑假旺季飛日本，機票起碼都要4、5千蚊，8月可能要過7千，這次優惠低於半價，想去日本玩就要把握這兩日機會，前往大灣區航空官方網站或App訂機票吧！

大灣區航空

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