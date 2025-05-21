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21/05/2025

「友智識」長者數碼共融計劃︰三大社區支援點增「智方便」自助登記站，專人解答疑難、技術支援和分享防騙小貼士

#西貢 #選民登記 #將軍澳 #自助登記站 #數字政策辦公室 #天水圍 #免費 #友智識長者數碼共融計劃 #智方便 #社區支援點 #長者 ##社會要聞
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　　人人講AI及數碼化，各位老友記都要與時並進！為進一步推動數碼共融及便利市民使用電子政府服務，數字政策辦公室於「友智識」長者數碼共融計劃下的三個社區支援點設置「智方便」自助登記站，讓長者及市民能簡便快捷地登記使用「智方便」。如果各位老友記使用智能手機遇上疑難，亦可於18區40個社區支援點免費學習數碼應用知識，亦有專人提供技術支援。

 

「友智識」長者數碼共融計劃推行機構在社區支援點教導長者使用「智方便」更新選民資料

 

　　政府為了讓長者融入數碼時代，享受數碼科技帶來的好處，社會創新及創業發展基金資助12間非政府機構在全港18區推行「友智識」長者數碼共融計劃，設立共40個社區支援點，為60歲或以上長者，特別是居住在舊區及公共房屋的獨老或雙老長者，提供定時定點的數碼培訓和技術支援，教長者智能手機操作、「智方便」及其他常用政府流動應用程式應用，以及防騙資訊和網絡安全小貼士等。

 

「友智識」三個社區支援點  新增「智方便」自助登記站

 

　　現時不少政府服務申請於網上辦理輕鬆方便，各位老友記可於「友智識」長者數碼共融計劃其中三個社區支援點，簡便快捷地登記使用「智方便」。天水圍、將軍澳及西貢社區支援點設置「智方便」自助登記站，完成登記後，市民即可透過「智方便」應用程式一站式輕鬆辦理多項常用政府服務，包括選民登記、公立醫院預約、康體設施預訂、快速出入境登記及稅務申報與查詢等。

 

「友智識」長者數碼共融計劃的培訓課程內容皆會適時更新。圖示推行機構向長者講解透過「智方便」登記成為選民。

 

　　「智方便」自助登記站已在下列三個「友智識」社區支援點投入運作：

 

   天水圍社區支援點 – 新家園協會賽馬會天水圍服務中心

地址：天耀1邨耀盛樓地下01號舖

開放時間：週一至六上午9時至下午1時及下午2時至6時，週日上午10時至中午12時及下午2時至4時。

 

 

   將軍澳社區支援點 – 西貢將軍澳婦女會（翠林康怡綜合服務中心）

地址：翠林邨欣林樓103-106號地下

開放時間：為週一至五上午9時30分至下午1時及下午2時至5時30分，週六上午9時30分至下午1時

 

 

   西貢社區支援點 – 西貢區社區中心

地址：美源街8號

開放時間：週一至五上午9時30分至12時45分及下午2時15分至6時30分開放，週五延長服務至晚上8時45分，週六則為上午9時30分至下午6時30分。

 

　　以上各支援點公眾假期休息。

 

 

　　配合即將到來的立法會換屆選舉，年滿18歲的香港永久性居民現可透過「智方便」帳戶輕鬆完成網上選民登記。2025年9月25日前年滿18歲且通常居住在香港的合資格人士，只需於6月2日前成功登記，即可在12月7日的立法會選舉中行使投票權。市民可透過「智方便」專題網站了解登記詳情，或觀看教學影片掌握操作步驟。

 

流動數碼服務站

 

　　除了18區定時定點社區支援點，推行機構在全港各區舉辦流動數碼服務站活動，主動協助長者使用智能手機和常用流動應用程式，及解答相關的問題，方便希望學習智能手機應用的長者，有咩唔識問到識！

 

流動數碼服務站服務時間及地點

https://www.it2.gov.hk/tc/about/mobile_booth.php

 

更多流動數碼服務站6 月服務時間及地點，敬請留意網頁公布。

 

「友智識」長者數碼培訓班

 

　　如果家中長者醒目精明又好學，不妨參加「友智識」長者進階數碼培訓計劃（培訓計劃），在社區為具備基本數碼科技知識的長者提供免費進階數碼培訓課程，內容涵蓋政府流動應用程式、智慧醫療、網上購物、流動支付、電子錢包、社交媒體和網絡安全等。

 

「友智識」長者進階數碼培訓計劃（2024-2026） 課程一覽表

https://www.it2.gov.hk/training/Training2024-Course-List.pdf

 

課程報名詳情留意主辦機構最新公布。

 

「友智識」樂齡 IT 易學站

 

　　不方便出門的老友記，在家自學一樣得！「『友智識』樂齡 IT 易學站」網上學習平台，内容不斷更新，長者可隨時隨地在網上自主學習數碼科技，包括網上購物、「智方便」、「香港出行易」、雲端工具、網絡安全、電子支付及電子點餐等的應用。

 

 

「友智識」樂齡IT易學站

www.it2.gov.hk

 

 

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