  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

21/05/2025

光希應旅發局來港拍攝宣傳片，深度探索中區日夜景色與每次訪港的新體驗

#光希 #木村拓哉 #電車 #上環 #中環 #玩樂旅遊 #香港 #香港旅遊發展局 #日本藝人 #旅遊 #香港好去處 #玩樂旅遊熱話
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　日本藝人木村拓哉的細女光希（Kōki），近日應香港旅遊發展局（旅發局）邀請， 體驗香港的魅力。光希今次可以寓工作於娛樂，在香港進行深度遊，走訪中環、上環等地方，真正體驗國際大都會城巿的魅力。事後，她在社交平台分享感受，原來香港是她其中一個很喜愛的地方，每次來到也能找到新的體驗。

 

 

　　香港的魅力沒法檔，不少外國明星來到，必定會把握機會欣賞香港日與夜的面貌。光希近日為香港旅遊發展局（旅發局）拍攝旅遊宣傳片，她深入中環、上環等地標，甚至乘坐擁有百年歷史的香港電車，遊覽中環大館及大街小巷、藝術小區等富藝文氣息的景點，並登上傳統中式三桅帆船「張保仔號」，欣賞香港獨特的迷人夜景。

 

 

　　在中環其中一站景點，光希去到大館參觀，以及充滿藝文氣色的小街，她還拿起相機拍攝留影：「由大館獨特的建築美學，到中環街巷色彩繽紛的壁畫，坐著電車穿梭摩天大廈的清脆鈴聲，到維多利亞港波濤輕拍岸邊的醉人景致，香港的每個時刻也跟電影場景般一樣迷人。這座城市總能激發我的想像力，讓我每次到訪都渴望探索更多不同體驗！」

 

 

　　走在活力的中環小區，尋找隱藏在城市角落的藝術珍寶。街道轉角處，化成迷人的藝術畫布，光希透過相機鏡頭，捕捉街頭藝術的創意活力。見到牆上不同風格的畫作，光希更想像「如果我是的畫中的主角， 我要怎樣飾演呢？」

 

 

　　直到晚上，光希登上傳統中式帆船「張保仔號」，沉醉於迷人的夜景之中。 在維多利亞港的映襯下，城市天際線流光溢彩，這如詩如畫的夜色不僅成為她難忘的回憶，更點燃她的藝術靈感，她感受至深：「一齊聽聽香港精彩的心跳！」美人加靚景相信會吸引到很多遊客訪港。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#光希 #木村拓哉 #電車 #上環 #中環 #玩樂旅遊 #香港 #香港旅遊發展局 #日本藝人 #旅遊 #香港好去處 #玩樂旅遊熱話
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

拜登確診患癌，記者寫書揭秘

20/05/2025 16:49

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk