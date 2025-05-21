  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

21/05/2025

沙田香港文化博物館港漫主題展｜五大展區回顧經典作品、手稿、免費動畫、似顔繪體驗及配音工作坊

#港漫 #香港好去處 #香港文化博物館 #沙田 #免費 #打卡 #老夫子 #漫畫 #配音 #工作坊 #本地遊 #似顔繪 #癲噹 #牛仔
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 政府新聞處、沙田香港文化博物館

　　每個年代都有不同本地漫畫人物角色陪伴大家成長，無論是老夫子、牛仔、癲噹、丁丁企鵝、大麻成或大大與小妹皆引起大家的共鳴及回憶！香港文化博物館最新「漫眾同樂—幽默港漫格格趣」展覽共五大展區，以有趣的方式帶觀眾融入及體驗漫畫家的創意世界，帶你一同打卡玩樂、翻漫畫書睇動畫，更可免費參加似顔繪體驗及配音工作坊。

 

 

　　香港文化博物館新推「漫眾同樂—幽默港漫格格趣」展覽，透過香港幽默漫畫有關的手稿、漫畫書、主題產品、藝術裝置及多媒體項目等，向觀眾呈現本地漫畫家的靈感泉源及藝術特色，重溫1950年代至今陪伴讀者成長的重要幽默漫畫作品。

 

 

　　睇漫畫手稿作品未必人人有興趣，所以展廳及館內各處設有不少「打卡位」，市民可與11組不同年代的幽默漫畫人物，包括老夫子、牛仔、壽星仔、哨牙珍、Q小子、老少女、癲噹、丁丁企鵝、大麻成、IT男與藝術女，以及大大與小妹合照，並透過互動裝置數碼似顏繪創作漫畫人物，或以漫畫哈哈鏡把個人樣貌即時漫畫化。個人推介漫畫照相館，觀眾可以在漫畫照相館走進漫畫書的畫框內，幾有趣！

 

「幽默港漫角色巡禮」，參觀者可與漫畫人物合照。

 

觀眾可以透過互動裝置數碼似顏繪創作漫畫人物，或以漫畫哈哈鏡把個人樣貌即時漫畫化。

 

觀眾可以在漫畫照相館走進漫畫書的畫框內。

 

　　展覽展出香港不同年代漫畫家的珍貴手稿、漫畫書和主題產品，包括漫畫大師馬榮成、李志清、祁文傑等的珍貴幽默漫畫手稿，部分更是首次展出。場內亦設有「漫眾同閱」悅讀區，精選香港公共圖書館的漫畫館藏，讓觀眾重溫閱讀漫畫的樂趣。

 

《老夫子．水虎傳》合訂本第58期 1960年代 梁國銓先生捐贈

 

《正宗壽星仔》第31期1970年代梁國銓先生捐贈

 

「漫眾同閱」悅讀區和霓虹燈裝飾。

 

展覽特備節目免費參加

 

　　在展覽期間，香港文化博物館舉行一系列免費特備節目，講座有資深漫畫家及創作人分享香港幽默漫畫的源起和發展，還有以《玉郎漫畫》為切入點，探討該作品如何帶動了本地綜合漫畫的發展，亦重溫1980至1990年代港漫的黃金盛世。工作坊推介漫畫瞬間：似顔繪體驗，由漫畫家或人像畫家主持，為觀眾作個人漫畫肖像速寫，讓觀眾體驗成為漫畫人物的樂趣。

 

 

　　靈感實驗室：漫畫初創工作坊則由一眾漫畫家司徒恩翹（漫畫家及插畫家、《一步的距離》作者）、君不見（漫畫家及設計師、《明夷之國》作者）、馬星原（漫畫家及水墨畫家、《白貓黑貓》作者）輪流主持，傳授漫畫創作的基本技巧。透過互動環節，參加者由零開始創作屬於自己的漫畫角色，開啟創意之旅！ 

 

 

　　博物館特別舉辦動畫配音體驗工作坊，由專業配音員周恩恩現場指導，讓參加者體驗動畫配音的基本技巧，感受動畫製作的非凡魅力，除此之外更舉行電影放映及映後談包括《麥兜故事》（2001）、電影放映、《老夫子2001》、《烏龍王發達記》（1960）活動免費參加，先到先得，額滿即止。

 

 

詳情請瀏覽

hk.heritage.museum/tc/web/hm/exhibitions/data/comic_fun.html，或致電2180 8188查詢。

 

漫眾同樂 — 幽默港漫格格趣

日期︰2025年5月21日– 2026年3月9日

地點︰沙田香港文化博物館一樓 專題展覽館一及二

開放時間︰星期一、三至五 : 上午 10 時至下午 6 時、星期六、日及公眾假期 :   上午 10 時至晚上 7 時、聖誕節前夕及農曆新年除夕 : 上午 10 時至下午 5 時、星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及初二休館

免費入場

https://hk.heritage.museum/ 

 

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#港漫 #香港好去處 #香港文化博物館 #沙田 #免費 #打卡 #老夫子 #漫畫 #配音 #工作坊 #本地遊 #似顔繪 #癲噹 #牛仔
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

拜登確診患癌，記者寫書揭秘

20/05/2025 16:49

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk