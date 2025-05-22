海運戲院6月2日結束營業！6月1日推經典盲盒場、4大減價優惠

屹立尖沙嘴天星碼頭半世紀的海運戲院，昨日（21日）黃昏宣布營業至6月1日晚上便結業。這已是一星期內第兩間戲院結業，令不少香港人感到無限唏噓。在最後營運階段，海運戲院同時宣佈推出優惠，在最後營業日以「經典盲盒場」主題作結，並在當天推出四項優惠。

繼MCL康怡戲院宣佈結業後，以提供超大銀幕做賣點的海運戲院同告陣亡，日前海運戲院如常運作，電影《送院途中》舉行謝票場。嘉禾院線由去年開始，旗下戲院陸續結束營業，包括啟德嘉禾、黃埔嘉禾以及海運戲院，餘下只有5間戲院。

昨晚宣佈消息：海運戲院因租約期滿，將會營運至6月1日晚。在嘉禾院線Facebook專頁內，同時亦宣佈推出「經典盲盒場」，感激各位多年來的支持！

在嘉禾院線Facebook專頁內寫道，「為表達對影迷嘅感激之情，我們將推出各項優惠及經典電影盲盒場，同大家一齊回顧喺海運戲院嘅難忘光影回憶！」

【最後尾場—經典盲盒場】

6月1日當晚，將會舉辦經典盲盒場，同戲迷一齊重温經典佳作，以作圓滿告別！而當晚盲盒場觀眾可獲贈 [海運戲院紀念卡] 一張，以作留念。

同時，在最後一天營業日，戲院推出減價著數：

【6月1日海運戲院感謝優惠*】

6月1日最後營業當日，將特別推出一系列優惠活動：

優惠一：指定套餐$40

優惠二：限量電影造型杯連汽水 $40/杯

優惠三：限量電影商品$40/個

優惠四：6月2日 - 6月30日期間，凡持任何日子之海運戲院戲票到任何嘉禾戲院小食部消費滿$65即減$10*

*以上優惠受各項條款及細則約束

**盲盒場及優惠資訊，詳情請參閱嘉禾院線網頁及Facebook專頁

而在嘉禾院線Facebook專頁內，不少網民留言表示不捨，當中胡慧沖留言，「真係可惜，自從1979年鐵金剛破太空城，每一部占士邦片都係呢間戲院度上映…我都喺度睇過好多部占士邦片，甚至乎其他名片…真的是集體回憶。」

海運戲院位於尖沙嘴碼頭的海運大廈，1969年開業，以往香港電影首映多在這裡舉行，它是目前香港少有提供超巨大銀幕的戲院。期間經過多次改善及優化工程，曾於1993年進行改建，再於2013年9月暫停營業進行翻新工程，隨後11月重開。