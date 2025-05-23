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23/05/2025

星野集團台中避暑山莊「虹夕諾雅 谷關」 推出6周年優惠：身份證或護照有指定數字 晚餐獲贈Sake Pairing體驗

#travel news #旅遊 #玩樂旅遊 #星野 #台中 #台灣 #虹夕諾雅谷關 #星野集團 #虹夕諾雅 #Hoshinoya
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Text: Katty Wu

　　今個夏天，大家想好了旅行目的地沒有？不想飛太遠的話，可以考慮去台灣避暑！你沒有看錯，是去台灣「避暑」！星野集團旗下的「虹夕諾雅 谷關」，位於台中雪山山脈，被谷關七雄山嶺環抱，高踞山中海拔約800米的林蔭山谷之中，不但可以高處飽覽谷關街鎮及溪谷景色，同時擁有清爽的高山氣候，比平地的氣溫低5度左右，給大家於城市享受不到的夏日涼快感覺！為了慶祝開業6周年，「虹夕諾雅 谷關」推出了「開業6周年 特別住宿專案」，只要身份證或護照號碼有「虹夕諾雅 谷關」開幕日6月30日的數字「6、3、0」，就可以於晚餐時獲贈Sake Pairing（清酒搭餐）體驗，如果不喝酒，另有無酒精飲品可供選擇。

 

 

　　「虹夕諾雅 谷關」為迎接6周年大日子，為住客帶來升級體驗，凡於2025年6月14日至8月16日入住，除包含住宿及早餐外，還可享用豐富的日式會席料理晚餐，成人住客如果身份証或護照中有數字「6、3、0」（其中一個便可），將於晚餐時獲贈Sake Pairing一份。

 

「虹夕諾雅 谷關」的晚餐是日式會席料理。

 

最基本的房型「風音」，設有3張單人床。

 

房內設有半露天溫泉的「月見」。

 

大浴場的泉水是有「美肌溫泉」之稱的弱鹼性碳酸氫鹽泉。

 

被翠綠的樹木環抱著的泳池，感覺就像在森林中暢泳一樣。

 

　　「虹夕諾雅 谷關」注重日本頂級款待之道，同時與在地環境有著深刻連結。谷關自古以來是台灣原住民族「泰雅族」的居住地之一，擁有豐富的歷史與文化底蘊，為了讓旅客能對泰雅族的生活智慧有更多更深入認識，特別於周末設有「泰雅織彩 」和「泰雅秘密音符 」兩種體驗活動。於泰雅織彩活動中，當地原住民會耐心教導大家使用桌上型織布機，了解布飾圖案意思，感受這份傳統文化，令自己親手編織的專屬作品變得更有意義。

 

　　泰雅秘密音符，顧名思義是與音樂有關。擁有清脆悅耳聲音的口簧琴，正是泰雅族人聰明地運用豐富的竹林資源，製作出來的得意樂器。於體驗活動中，大家會跟隨泰雅族導師，利用手上的雕刻刀，一刀一刀削製竹管及加入簧片，再學習當中傳統又獨特的演奏技巧。

 

為了讓旅客能對泰雅族的生活智慧有更多更深入認識，特別於周末設有「泰雅織彩 」和「泰雅秘密音符 」兩種體驗活動。

 

虹夕諾雅 谷關

網址：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/hoshinoyaguguan/

 

 

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