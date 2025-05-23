葡撻原來不是「葡式蛋撻」而是「忌廉撻」！葡萄牙「正宗葡撻店」Manteigaria登陸澳門

香港人很喜歡食葡撻，去澳門玩的時候，都會在美食行程中加插葡撻這個項目。雖然大家常常吃葡萄，亦吃過不同餅店的葡撻，但原來絕大部分都不是「正宗」的葡撻，只是「澳洲風格」的葡撻！記者作為一個葡撻控，很想試試正宗的葡撻，但當然不會為了一個葡撻就飛去葡萄牙！終於等到了，澳門最近新開了一間來自葡萄牙的葡撻專門店，味道及製法都忠於本店，大部分材料都從葡萄牙入口，每日更是新鮮在店內全人手製作，難怪一開業就吸引很多當地人及遊客來幫襯。



澳門店的餅廚Pedro於開舖前曾到葡萄牙本台學習製作正宗葡撻的技巧。（攝影：Celia Li）

Manteigaria於2014年開業，總店位於里斯本的Chiado，目前在葡萄牙共有12間分店，另外於巴黎亦有2間分店，而澳門店則是首間歐洲地區以外的分店。此店的特色，是用來製造葡撻的主要材料都是來自葡萄牙，包括牛奶、麵粉及牛油。咦？等等！蛋撻最重要的材料不是雞蛋嗎？這個就是「正宗葡撻」的重點！

我們一般會以為「葡撻」就是葡式蛋撻的意思，其實「葡撻」的葡文是「Pastel de Nata」，pastel是撻，nata是忌廉，所以葡撻應該是「忌廉撻」，所以主要材料是牛奶而不是蛋！當然，都要加雞蛋！



2樓是製作酥皮的餅房，客人可以透過玻璃看到師傅人手製作過程。（攝影：Celia Li）

Manteigaria的葡撻，每日在店內新鮮製作，由搓酥皮、將麵糰放入撻模中成型，到吱入忌廉蛋漿，全部都用人手，非常花工夫。而最重要的，是全開放式設計的工場，客人可以看到整個葡撻製作的過程，食得更安心之餘，又很適合打卡（這個亦很重要）！



搓成一條條的酥皮會放在雪櫃備用，到焗之前才拿出來切成一片片，每片就是一個撻底。（攝影：Celia Li）



每件葡撻，都是這樣用人手逐件在餅模中壓成撻底的形狀。（攝影：Celia Li）

店外不時會聽到響鈴的聲音，那代表剛有葡撻新鮮出爐！師傅將一盤熱辣辣的葡撻捧出來，店內即時瀰漫著酥香的牛油味道。單看賣相，這個「正宗葡撻」跟一般葡撻分別不大，都是酥皮底，面層焗得焦香。雖然店內不設座位，但有長枱可以「立食」。



如果在店外聽到鈴聲，就代表有新鮮出爐的葡撻。（攝影：Celia Li）



新鮮出爐的葡撻，面層有漂亮的焦糖啡色。（攝影：Celia Li）

咬一口，先講口感，已經跟一般的葡撻截然不同，撻底比較有嚼勁，而不是酥脆的，牛油味亦較香較重，有點點「油炸」的感覺，內餡奶味較重，比較軟滑，像吃布甸一樣。負責人Diogo指這裡的葡撻是跟足葡萄牙的配方，除了糖分減了一半！話雖如此，但記者仍覺得比較甜，Diogo表示如果再減糖，就不是甜點了！不過，我建議大家吃之前，先在葡撻面灑上肉桂粉，學葡萄牙人吃葡撻的習慣，令味道更有層次，亦減少了甜膩感，十分美味。



葡撻 每件$12、Espresso $17（攝影：Celia Li）



建議在店內即食，新鮮出爐的葡撻灑上肉桂粉，味道特別有層次。（攝影：Celia Li）

我們於早上採訪，遊客較少，反而有很多在澳門居住的葡萄牙人來幫襯，還要是穿著整齊西裝的葡萄牙人。他們都點一件葡撻加一杯espresso，兩三分鐘就吃完喝完，然後離開，跟我們喜歡慢慢地「歎早餐」的文化很不同，令我有種去了歐洲的感覺，非常有趣。



負責人Diogo表示將會在氹仔那邊開分店，亦有考慮在香港開店。（攝影：Celia Li）



想買返香港的話，有2件裝（$24）及6件裝（$70），紙盒非常精美，做手信也不錯！最貼心是會隨盒附上一包肉桂粉，就算在香港都可以食到正宗的葡撻味道。（攝影：Celia Li）

曼撻格利亞Manteigaria澳門

地址：澳門南灣大馬路598號萬勝大廈地下E座

營業時間：8am-8pm

IG：https://www.instagram.com/manteigaria.mo/