  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

26/05/2025

迪士尼樂園「史迪仔日」全新美食與精品推介，與史迪仔好友打卡，港人只需$859享兩次入園優惠

#本地遊 #花車 #ShoppingGuide #Hot Deals #Shopping #香港迪士尼樂園20周年奇妙派對 #著數優惠 #史迪仔 #史迪仔日 #香港好去處 #Duffy與好友 #香港迪士尼樂園 #美食 #打卡 #玩樂旅遊熱話
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 香港迪士尼樂園

　　真人版《史迪仔》電影5 月29日即將上映，大家入場睇戲支持外，粉絲更可即日起至6月26日到香港迪士尼樂園度假區親身擁抱史迪仔，將全新史迪仔主題商品帶回家及品嘗打卡美食，一起迎接「史迪仔日」（Stitch Day）！香港居民更可以港幣 859元專享「雙重暢玩」門票優惠，先跟好友到樂園與史迪仔慶祝紀念日，再投入6月28日起展開的香港迪士尼20周年奇妙派對，入園兩次！ 

 

 

Read More

海港城3米高超萌史迪仔︰5大打卡點、母親節見面會及主題工作坊，期間限定店逾800款精品

香港迪士尼20周年奇妙派對 - 6月28日開始！ 限定巡遊花車及無人機表演，859元入園優惠延長
　

　　今期史迪仔大熱，當然要把握機會同史迪仔打卡！5月25日至6月26日，史迪仔將會與妮露於探險世界與大家見面，亦會與安琪於明日世界驚喜現身，各位 Fans更可到動畫藝術教室學習繪畫史迪仔，親手畫出獨一無二的史迪仔！

 

 

　　來到樂園點少得 shopping， 與朋友打造可愛史迪仔造型？一系列全新史迪仔主題精品已經陸續上架，包括時尚服飾、配飾、公仔、家居用品、限量版徽章等，是粉絲必購之選。 

 

 

　　全新史迪仔主題美食好睇又好食，fans可於明日世界的戶外小食亭享用全新史迪仔夏威夷薄餅、史迪仔杯子蛋糕和小甘芝士蛋糕。而度假區內三間酒店的餐廳，包括翠樂庭餐廳、星航圖咖啡廳和藝彩廚亦將於活動期間推出多款史迪仔主題甜品，如菠蘿椰子慕絲蛋糕、石榴藍莓乳酪慕絲蛋糕、茉莉朱古力蛋糕等，讓你延續甜蜜滋味！

 

 　　由即日起至2025年7月31日，香港居民更可以港幣 859元專享「雙重暢玩」門票優惠，入園兩次！先跟好友到樂園與史迪仔慶祝紀念日，再投入6月28日起展開的香港迪士尼20周年奇妙派對，感受雙重的喜悅！

 

香港迪士尼樂園

https://www.hongkongdisneyland.com

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#本地遊 #花車 #ShoppingGuide #Hot Deals #Shopping #香港迪士尼樂園20周年奇妙派對 #著數優惠 #史迪仔 #史迪仔日 #香港好去處 #Duffy與好友 #香港迪士尼樂園 #美食 #打卡 #玩樂旅遊熱話
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普的復仇與價值觀之戰

27/05/2025 13:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk