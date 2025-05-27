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27/05/2025

大熊貓龍鳳胎寶寶新名字「家姐」加加與「細佬」得得：寓意幸福美德，象徵事事如意與打氣

#香港好去處 #大熊貓BB #本地遊 #大熊貓龍鳳胎 #打卡 #大熊貓加加 #海洋公園 #熊貓 #大熊貓德德
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Text: Eunice Chow Photo: 海洋公園

　　大熊貓龍鳳胎寶寶名字正式揭曉！「家姐」的正式名字是「加加」，「細佬」的正式名字是「得得」，評審團認為名字有美好之意，寓意家國騰飛，人民幸福，以及具備中國人崇尚的美德，大家喜歡牠們的新名字嗎？

 

龍鳳胎寶寶於2024年8月15日由大熊貓「盈盈」誕下，現時體重超過21公斤。 近期牠們更開始模仿媽媽，嘗試啃咬竹葉，但還未能夠成功進食，仍需以母乳或奶粉餵哺。

 

　　由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局主辦，海洋公園公司協辦的「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」結果正式揭曉，「家姐」的正式名字是「加加」，「細佬」的正式名字是「得得」。海洋公園表示這次命名比賽收到接近36,000份參賽作品，充分展現大家對牠們的非凡喜愛和關注。

 

 

　　大熊貓龍鳳胎寶寶名字由「盈盈」親自揭曉！透過短片，觀眾一起見證「盈盈」打開禮物盒，揭示兩隻大熊貓寶寶的名字。獲選的名字為「加加」（家姐）和「得得」（細佬），由李玉芬提交，評審團認為這對名字甚富意義。

 

 

　　「家姐」取名「加加」，「加」有打氣的意思，粵語和普通話又與「家」和「嘉」同音，有家的元素，評審團更認為有美好之意，寓意家國騰飛，人民幸福。

 

「加加」喜歡獨自攀爬樹木、探索棲息地，享受寧靜的時光。

 

　　「細佬」取名「得得」，意指香港「事事都得」，粵語和普通話「得」又與「德」同音，寓意國寶大熊貓具備中國人崇尚的美德。

 

「得得」則較外向，喜歡與護理員和媽媽「盈盈」親近，嬉戲玩耍。

 

　　為紀念首對大熊貓寶寶龍鳳胎於香港誔生，入境事務處送贈分別印有龍鳳胎寶寶正式名字之兩張出生紀念狀予海洋公園，出生紀念狀將於「大熊貓之旅」展出。此外，訪客稍後可在展館內新設置的「加加」和「得得」名牌前，與可愛的龍鳳胎打卡。

 

更新展館入場安排

 

　　海洋公園5月27日起開放「大熊貓之旅」的高地區域讓「加加」和「得得」與媽媽互動，這個更富挑戰性及啟發性的新環境，有助牠們繼續鍛鍊各種生活技能。訪客到訪「大熊貓之旅」可直接在展館外排隊而無需預先領取時間票，但人流多時有可能會截龍及實施人流管制，請遵從在場人員指示，建議預先下載定海洋公園官方APP查詢實時排隊時間。

 

大熊貓之旅

5月28日起開放時間：10:00 - 16:30

 

 

　　香港海洋公園保育基金（保育基金）今年慶祝30周年並舉行網上慈善拍賣，當中包括限量版「加加」和「得得」百日宴時留下的腳印畫，其中一套更附有特別編號001，極具收藏價值！大熊貓寶寶腳印畫的底價為港幣10,000元，拍賣所得收益將全數撥捐保育基金支持保育項目。請瀏覽 https://hk.givergy.com/opcfhk 了解更多資訊。

 

 

香港海洋公園

https://www.oceanpark.com.hk/

 

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