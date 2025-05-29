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29/05/2025

機場離境稅10月起調整至200元 兩大豁免條件解析

#旅客 #機場 #去旅行 #轉機 #機場離境稅
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Text: Eunice Chow Photo: Hong Kong International Airport 香港國際機場 FB

　　買機票要趁早，慳$80機場離境稅？立法會三讀通過增加飛機乘客離境稅的修例，每名乘客的相關稅項由120元調升至200元，預計政府收入每年可增加約16億元。新稅率2025年10月1日生效，在該日之前購買的機票不受影響，另外如果符合兩類條件，即可獲得豁免機場離境稅。

 

 

　　立法會通過《2025年飛機乘客離境稅（修訂）條例草案》（《條例草案》），飛機乘客離境稅由每名乘客120元增加至200元，預計政府收入每年可增加約16億元。新稅率適用於2025年10月1日或之後購買的機票，如果你於10 月1日前購買的機票，將不受影響，打算旅行又睇啱平機票立即去馬買，每位乘客慳$80機場離境稅！

 

 

有咩人可以豁免？

 

　　其實，現時《飛機乘客離境稅條例》已豁免直接過境乘客、轉機過境乘客和同一天內乘搭飛機抵港和離港乘客繳交離境稅，這些乘客不會受加稅影響。好消息！10 月1日起將放寬《飛機乘客離境稅條例》下的其中一項豁免準則，由乘客必須於同一天乘搭飛機抵港及離港才可獲得豁免，擴展至可於下一曆日乘搭飛機離港，即最多48小時。

 

　　除此之外，豁免範圍進一步擴展至由陸路和海路口岸抵港轉機的人士，以吸引更多旅客，尤其是（粵港澳）大灣區的旅客，利用香港國際機場轉機，提升機場的競爭力。

 

【你點睇？】舊灣仔警署改建為國際調解院總部，近60國及20個國際組織參與，你認為這能否有效提升香港的國際影響力？► 立即投票

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