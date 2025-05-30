香港快運航空香港↔義烏新航線正式啟航！參觀「東方好萊塢」橫店影視城、租借古裝打卡

香港快運航空HK Express的「香港↔義烏」新航線，於5月29日正式啟航！每星期有3對航班，單程票價只是$110起。大家或者對義烏這個名字比較陌生，原來是位於浙江省內，我們常常聽到藝人到「橫店」拍戲拍劇，其實橫店距離義烏只需約1小時車程，遊客可以到有「東方好萊塢」之稱的橫店影視城參觀，更可以租借古裝拍照打卡，扮下皇帝或皇后！

香港快運每星期有3班機直飛義烏國際機場，逢星期一、四、六出發，香港起飛時間為下午2:10分，回程是下午5:05。單程票價最平的「輕便飛」（只包隨身物品）只是$110，包7公斤手提行李的「經濟飛」亦只是$140起，來回連稅$927。

浙江義烏不僅是全球小商品貿易的心臟，更是一座充滿多元魅力的文化商貿旅遊勝地！從義烏國際商貿城的萬國商品博覽，到佛堂古鎮的青磚黛瓦、百年老店，傳統與現代在此交織。登上雞鳴閣俯瞰城市全景，或夜訪三挺路夜市大啖地道小吃，感受市井煙火氣。文青必訪1970文創園，由老廠房改造的藝術空間集結特色咖啡廳、設計工作室和文創市集，處處都是打卡靚景。喜愛影視文化的旅客，更可一訪「東方好萊塢」橫店影視城，親歷古裝劇場景與特效工坊。

義烏國際機場代表在停機坪迎接香港快運行政總裁毛潔瓊，慶祝義烏新航線啟航。

香港快運首航降落在義烏國際機場後獲水門禮的歡迎。

香港快運航空

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