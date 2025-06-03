澳門氹仔街頭7米高LABUBU登陸 POP MART明星打卡位及快閃店

超人氣角色LABUBU、Baby Molly、CRYBABY和DIMOO粉絲召集，今個夏天一定要去澳門！超巨POP MART明星裝置以美食主題造型走進澳門地標，得意度爆燈，期間限定活動由6 月6 日至9 月21日舉行，fans一必定想先睹為快於4大期間限定場景瘋狂打卡及到快閃店掃貨，滿載而歸！

澳門旅遊局與POP MART合辦大型文旅項目「與POP MART漫遊澳門」，6月6日至9月21日在澳門4個地點設置大型打卡裝置，7米高的巨型LABUBU裝置、藏身於澳門世遺建築的4米高DIMOO裝置、Baby Molly全新造型裝置及CRYBABY多個趣味裝置，分別在瘋堂斜巷、白鴿巢前地、崗頂前地和氹仔排角路休憩區同大家見面， fans準備好瘋狂打卡未？

LABUBU ‧ 澳葡風味 @ 氹仔排角路休憩區

粉絲一定要同7米高的巨型LABUBU與澳門別具風味的澳葡菜裝置打卡！LABUBU，大約有100多隻的精靈族群，居住在北歐森林的LABUBU部落裏。它們有9顆牙齒和直立的尖耳朵，雖然調皮搗蛋，對一切充滿好奇，但沒甚麼壞心思。

Baby Molly ‧ 特色手信@ 瘋堂斜巷

澳門美食怎少得「杏仁餅」還有「蛋捲」，擁有湖藍色的大眼睛和肉嘟嘟的臉蛋的Baby Molly正在於品嚐美味手信小食。

CRYBABY ‧ 地道小食@ 白鴿巢前地

CRYBABY不是男孩也不是女孩，甚至並非是人類，CRYBABY是一種發自內心深處、萬事萬物的情緒！Everybody Cries Sometimes！白鴿巢前地CRYBABY帶你尋找澳門「好吃到哭」的夾餅。

DIMOO ‧ 小城冰室@ 崗頂前地

DIMOO是一個靦腆內向的小男孩，他通過夢境來到雲之王國，遇到同樣憧憬冒險的雲寶寶。他們也結識了許多小伙伴，相聚在一起，實現共生，互相幫助、共同成長，收獲美好和治癒。4米高DIMOO裝置於崗頂前地發掘美食！

走勻四大打卡位，fans另一個必到之處請鎖定議事亭前地利斯大廈的活動大本營POP STATION，首款澳門限定MEGA SPACE MOLLY EGG TART大型打卡裝置即將登場，粉絲打卡之餘亦可選購POP MART產品。

Fans於任一活動場景拍照打卡，分享到你的社交媒體平台並標籤 #與POPMART漫遊澳門 或 #POPMARTMACAOCITYWALK，即可領取活動主題限量明信片乙張！另外，凡透過澳門Mpay、澳門支付寶、內地支付寶、香港支付寶、泰國True Money及馬來西亞Touch ’n Go eWallet，在全澳商戶線下單筆消費實付滿指定金額（澳門地區、泰國及馬來西亞錢包的觸發金額為100澳門元、香港地區為100港元及內地為100人民幣）即可參加抽奬，有機會獲得限定活動禮品，包括Baby Molly、CRYBABY、DIMOO及LABUBU等人氣角色的精美禮品！

諮詢站及禮品兌換點︰瘋堂斜巷、白鴿巢前地、崗頂前地及氹仔排角路休憩區

時間︰週一至週五下午3時至晚上7時；週六及週日下午2時至晚上8時

與POP MART漫遊澳門

日期︰6 月6日至9 月21日

地點︰澳門瘋堂斜巷、白鴿巢前地、崗頂前地、氹仔排角路休憩區及議事亭前地利斯大廈

https://www.macaotourism.gov.mo/article/events/popmart-macao-citywalk