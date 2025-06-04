香港迪士尼樂園20周年主題水晶纜車︰6月中昂坪360登場，買套票送紀念纜車票

香港迪士尼樂園20周年咁大件事，城中不少主題活動陸續登場，6月21日至8月31日昂坪360 十一架水晶纜車變身為香港迪士尼20周年主題纜車，於空中夢幻首航！即日起 ，fans可優先預購主題水晶纜車套票，更有機會獲贈香港迪士尼樂園20周年纜車紀念門票乙張，數量有限，送完即止。

6 月21日起，11架昂坪360水晶纜車將奇妙變身成香港迪士尼20周年主題纜車，設計構思來自香港迪士尼20周年全新及有史以來最大型的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」。每架纜車分別以米奇與好友、Duffy與好友及其他迪士尼朋友為主題，fans纜車內打卡之餘，同時欣賞大嶼山好風光。

送纜車紀念門票

香港迪士尼樂園20周年主題水晶纜車套票，並沒有特別加價，只需以普通水晶車廂門票的價錢，便可享專屬通道，優先乘搭香港迪士尼主題纜車，亦可獲贈香港迪士尼樂園20周年纜車紀念門票乙張！贈品數量有限，先到先得，送完即止。

留意，所有香港迪士尼20周年主題纜車不設預約留位及不可輪候指定款式的主題纜車，賓客需依現場職員指示排隊登車及下車。賓客必須於網上訂購香港迪士尼20周年主題水晶纜車套票再親臨東涌纜車售票處換領香港迪士尼20周年主題水晶纜車套票，或於東涌纜車售票處直接購買香港迪士尼20周年主題水晶纜車套票，方可優先乘搭香港迪士尼20周年主題纜車。

香港迪士尼20周年主題水晶纜車套票

預售期：2025年6月3日至8月31日

使用期：2025年6月21日至8月31日

費用︰香港居民成人$350、小童$215、長者$235；非香港居民成人$365、小童$220

購票連結: https://www.np360.com.hk/tc/tickets-promotions/promotions/disney-themed-cable-car