嘉禾MegaBox 6月9日結業，最後營業日經典盲盒場 IMAX尾場戲票$40

嘉禾院線再有戲院結業，繼尖沙嘴海運戲院後，嘉禾院線在6月4日宣布，位於九龍灣MegaBox商場的戲院，因租約期滿，將於6月9日結束營業，MegaBox 分店同時會推出優惠及特別場次答謝影迷，IMAX 影院尾場提供 40 元票價。另外，有傳位於上址戲院，將會由影藝戲院接手，而且已在社交平台發佈招聘廣告。

繼屹立在尖沙嘴天星碼頭半世紀的海運戲院，於6月2日結業後，嘉禾院線今日（4日）表示，因租約期滿，嘉禾 MegaBox 將於 6 月 9 日起結束營業。與此同時，亦宣布推出優惠及特別場答謝影迷，包括經典盲盒場，IMAX 影院尾場亦會提供 40 元票價驚喜回饋影迷。

在嘉禾院線Facebook內宣布的優惠：「於嘉禾MegaBox最後營業日6月8日，尾場將會舉辦經典盲盒場，同時IMAX影院尾場亦會提供$40票價大驚喜回饋影迷。」有關場次預售詳情即將公佈，詳情請留意嘉禾院線Facebook及網頁。

【經典盲盒場及IMAX震撼大驚喜】

凡購買當晚經典盲盒場及尾場IMAX電影的觀眾，將獲得嘉禾MegaBox紀念卡一張。

【嘉禾MegaBox感謝優惠*】

小食部亦將推出一系列優惠活動

優惠1：當日（6日8日）指定套餐$40

優惠2：當日（6日8日）指定商品$40起

優惠3：於6月9日-6月30日期間，凡持任何日子之嘉禾MegaBox戲票到任何嘉禾戲院小食部消費滿$65即減$10*

*以上優惠受各條款及細則約束