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04/06/2025

試坐AirAsia「香港↔沖繩」首航！2.5小時抵達那霸 36蚊飛機餐（附4日3夜行程＋5大靚景打卡cafe推介）

#玩樂旅遊熱話 #travel news #旅遊 #沖繩 #新航線 #那霸 #沖繩美麗海水族館 #國際通 #air asia
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Text: Katty Wu

　　AirAsia剛於6月1日起開設來往香港至沖繩那霸的新航線，記者有幸成為首航客機上的其中一位乘客。這次是AirAsia首次開通連接香港的日本航線，對於遊客來說，最實際當然是有多一個機會買到平機票！

 

AirAsia新航線「香港↔沖繩」於6月1日首航。（圖片來源：AirAsia）

 

　　AirAsia每日都有一班機來往香港至沖繩，去程是12:55pm出發，4:25pm抵達，機程約2.5小時；回程是5:45pm起飛，7:20pm抵港，時間非常不錯。首航當日，AirAsia、沖繩縣政府及香港國際機場的代表都來到閘口送機兼送禮物，特別嘉賓沖繩吉祥物「小真」驚喜登場，跟首航乘客拍照留念！

 

沖繩吉祥物「小真」都有來送機！（攝影：Katty）

 

首航的乘客，都可以獲得AirAsia御守一個。（攝影：Katty）

 

　　記者比較少飛東南亞，所以較少乘坐AirAsia，上一次已經是十多年前飛布吉了！所以，這次的「香港↔沖繩」首航體驗，覺得很有新鮮感，特別是登機時，機組人員對你說「Sawadeeka」！新航線使用空中巴士A320客機，座位當然不會很寬闊，但十分乾淨整潔。

 

記者身邊不少朋友都問，飛機座椅能否挨後，而答案是：可以的！（攝影：Katty）

 

　　飛機十分準時，1pm起飛，1:30pm便開始派發飛機餐。乘客可以預早於網上訂購，亦可以在機上即時購買，用現金（泰銖）或信用卡都可以，每份150或180泰銖，即是約$36或$43左右，十分抵食！機上的食物是由美食品牌Santan（跟AirAsia同一個集團）提供，主要以東南亞的美食為主，例如招牌的馬來椰漿飯及秦叔叔雞飯，而這次沖繩首航，則有日式鯖魚飯。

 

可能機程比較短（2.5小時），起飛半小時便開始派飛機餐。（攝影：Katty）

 

日式鯖魚飯，味道不太差，可能記者喜歡吃鯖魚，感覺還算不錯，雖然有部分乘客覺得有點腥！（攝影：Katty）

 

餐牌的照片拍得不錯，而且只是150泰銖，令人有想吃的衝動！（攝影：Katty）

 

最有趣是供應泰茶加「小老板」紫菜，120泰銖（$29），很合理。（攝影：Katty）

 

機上還有不少AirAsia的紀念品出售。（攝影：Katty）

 

　　為了紀念首航，準備降落之前，AirAsia還跟乘客玩了一個「小遊戲」——如果護照號碼有「518」（首航航班編號），就可以得到一對AirAsia的毛公仔！結果真的有乘客護照號碼有「518」這組數字，非常幸運啊！

 

空姐興奮地拿著有「518」這組數字的乘客護照。（攝影：Katty）

 

非常幸運的乘客，得到一對AirAsia的毛公仔！（攝影：Katty）

 

　　首航客機非常準時抵達沖繩那霸機場，記者坐第3行，4:29pm已經踏出機艙（原定抵達時間為4:25pm）！入境檢查不算花太多時間，行李亦非常快可以拿到，但海關則排了20多分鐘！

 

沖繩縣的代表在機場接機，更向AirAsia首航的乘客派發小禮物。（攝影：Katty）

 

如果不是自駕遊，可以乘坐單軌電車返回市內，十分方便。（攝影：Katty）

 

乘坐單軌電車由機場出市中心，例如前往較多遊客住的美栄橋駅、牧志駅及安里駅，只需14至18分鐘就到達旭橋駅，車費只是320円。（攝影：Katty）

 

回程時，建議大家提早一點辦理登機手續及出境，因為有很多國際線的航班都集中在下午起飛。（攝影：Katty）

 

離境後，可以到免稅商店購物，亦可以吃一球沖繩名物Blue Seal雪糕。沖繩之行正式結束！（攝影：Katty）

 

回程的飛機餐是「秦叔叔雞飯」，雖然雞及飯只是一般（絕不難食！），但醬汁是滿分！（攝影：Katty）

 

AirAsia

網址：airasia.com/hk/zh/home.page

 

 

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