深圳麥當勞博物館｜毋須預約！免費入場！地鐵直達！超多打卡位 開心樂園餐回憶殺

麥當勞fans留意，全球第4間麥當勞博物館剛於6月1日正式在深圳開幕！場內場外都有很多地方可以打卡，還有展出歷年來多款「開心樂園餐」的玩具，童年回憶返晒嚟！位置在福田區，地鐵9號線「下梅林」站直達，而且免費入場，下次上深圳玩，不妨順便去打個卡！

深圳的「麥麥博物館」，是中國首間麥當勞博物館，亦是全球第4間麥當勞博物館，其餘有兩間在美國、一間在意大利。「麥麥博物館」位置在福田區的A Park內的2樓，不過最矚目的，是商場外的特別版「麥當勞叔叔長凳」，以及掛滿麥當勞朋友吹氣公仔的鮮黃色長樓梯！

深圳「麥麥博物館」開幕，麥當勞「四大天王」當然有來撐場！（圖片來源：小紅書＠a Park一个公园）

第一個打卡位，當然是這條掛滿麥當勞朋友吹氣公仔的鮮黃色長樓梯！（圖片來源：小紅書＠a Park一个公园）

特別版麥當勞叔叔長凳，麥當勞叔叔的「西裝」設計很特別。（圖片來源：小紅書＠a Park一个公园）

麥當勞叔叔這個位置打卡很不錯，「麥樂雞」的眼神要加分！（圖片來源：小紅書＠a Park一个公园）

極罕見的「消防員麥樂雞」！（圖片來源：小紅書＠Leon话不多）

讓大家看看晚上亮燈後的模樣。（圖片來源：小紅書＠manzb）

新開幕頭幾日，因為怕人流過多，所以必須預約，但由6月3日起，大家毋須預約，只需即場購買「博物館套餐」（包括可樂、薯條加麥辣雞翅），就可以免費入場！憑入場券更可以玩「人生四格」，3分鐘內不限張數拍攝。

「麥麥博物館」的入場券。（圖片來源：小紅書＠manzb）

這裏亦是一個很不錯的打卡位。（圖片來源：小紅書＠manzb）

深圳第一間麥當勞的馬賽克圖。（圖片來源：小紅書＠孟加拉的芝麻糊）

時光隧道，回看不同年代麥當勞的logo。（圖片來源：小紅書＠a Park一个公园）

這個是之前放在深圳一間麥當勞內的「青銅麥當勞薯條」，扮出土文物，很有趣！（圖片來源：小紅書＠伊笕苒）

憑入場券可以玩「人生四格」，3分鐘內不限張數拍攝。（圖片來源：小紅書＠伊笕苒）

場內有很多打卡位，例如1:1麥當勞叔叔、芝士漢堡凳，另外還展出很多經典的開心樂園餐玩具及紙盒，勾起不少回憶！

這間放滿麥當勞玩具的房間，應該是不少fans的dream room！（圖片來源：小紅書＠a Park一个公园）

麥當勞開心樂園餐紙盒及蘋果批盒，fans有沒有儲起來？（圖片來源：小紅書＠manzb）

還記得這套Snoopy公仔嗎？大家當年食了幾多日麥當勞？（圖片來源：小紅書＠Joyce）

究竟麥當勞出過幾多套Hello Kitty公仔？（圖片來源：小紅書＠a Park一个公园）

大家有見過這些膠錢罌嗎？（圖片來源：小紅書＠孟加拉的芝麻糊）

差不多30年前推出的車仔，原來他們叫「四小福」？（圖片來源：小紅書＠孟加拉的芝麻糊）

以前麥當勞其中一個特色，是色彩繽紛的壁畫，博物館內都有，還準備了毛公仔給大家打卡。（圖片來源：小紅書＠孟加拉的芝麻糊）

記者覺得最特別的，是這個黑白色的「偽」麥當勞叔叔長凳！是老翻來的！（圖片來源：小紅書＠黄饼饼不上班）

麥麥博物館

地址：深圳市福田區下梅林梅麗路9號 A Park L2-09

營業時間：10:30am-8pm

交通：地鐵9號線「下梅林」站A出口（過對面馬路就見到）