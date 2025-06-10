七一著數優惠︱連續三天免費電車、港鐵送71,000份電子單程票及渡輪免費乘搭活動

為慶祝七月一日香港特別行政區成立二十八周年，政府與社會各界將推出一系列特別優惠及活動，包括乘搭公共交通，方便大家當日出門慶祝！市民可於 7月1日至3日免費乘搭全線載客電車，港鐵7月1日將以抽獎形式送出71 000份電子單程票，此外多條渡輪航線7月1日可免費乘搭，其中部分渡輪航線會預先派發乘船券，即睇優惠詳情。

天星小輪

2025年7月1日免費乘搭「尖沙咀-灣仔」航線。

電話：2367 7065

網站：www.starferry.com.hk/tc/home

電車

由香港中國企業協會贊助2025年7月1至3日，連續三天免費乘搭全線載客電車。

電話：2548 7102

富裕小輪

富裕小輪派發1 000張「中環-紅磡」航線乘船券及1 000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券於7月1日免費乘搭。另外，7月1日生日的乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。 詳情留意網站公佈，索取免費航線乘船券方法。

富裕小輪有限公司

電話：5801 2200

網站：www.fortuneferry.com.hk/zh

港鐵

7月1日經「MTR Mobile」手機應用程式舉行抽獎，送出71 000份電子單程票，適用於2026年1月2日或之前免費乘搭一程本地車程（機場快線、高速鐵路、輕鐵、東鐵線頭等、羅湖及落馬洲站車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）。

除此之外， 3至11歲小童憑小童八達通可免費乘搭機場快線，而60歲或以上香港居民憑樂悠咭可半價乘搭機場快線。

查詢：2881 8888

新渡輪

新渡輪派發200張「中環-長洲」航線乘船券（普通渡輪普通等級）、100張「中環-梅窩」航線乘船券（普通渡輪）及100張「北角-紅磡/九龍城」航線乘船券（普通渡輪），於7月1日免費乘搭。詳情留意網站公佈，索取免費航線乘船券方法。

新渡輪服務有限公司

電話：2131 8181

www.sunferry.com.hk/zh

香港特區成立二十八周年專題網站

www.hksar28.gov.hk