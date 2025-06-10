  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

10/06/2025

七一著數優惠︱康文署場地免費、濕地公園與M+博物館免費參觀、海洋公園二人同行八折優惠

#著數優惠 #泳池 #山頂纜車 #康文署 #海洋公園 #M+博物館 #濕地公園 #昂坪360 #太空館 #科學館 #故宮 #旅遊 #香港好去處 #羽毛球場 #七一著數優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　特首李家超今日（10日）於行會前見記者，宣布一系列七一慶回歸28周年的各項優惠。文化藝術及消閒方面，康樂及文化事務署轄下多項收費康樂文化設施，以及漁農自然護理署轄下的香港濕地公園會於七月一日免費開放。同日，市民可免費參觀西九文化區M+標準門票涵蓋的所有展覽，以及香港故宮文化博物館所有專題展覽。活化歷史建築伙伴計劃的12個項目也將於六月中至七月初期間加開免費導賞團。另外，部分娛樂消閒則有減價優惠。

 

康文署：免費

 

　　市民可以個人身分免費使用康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施，例如羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、草地滾球場、健身室、高爾夫球設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等。

 

 

科學館：免費

 

　　免費開放香港科學館和香港太空館的常設展覽（天象廳節目除外）。

 

香港濕地公園：免費

 

 

西九M+博物館及故宮：免費

 

　　1. 免費參觀西九文化區M+標準門票涵蓋的所有展覽和香港故宮文化博物館所有專題展覽。

 

　　2. 西九消費獎賞：於西九文化區指定餐飲及零售店鋪同日以電子支付方式消費滿指定金額（最多可累積四張不同店鋪的收據），即可換領「港幣$50現金／一小時泊車」券或「港幣$100現金」券。優惠先到先得，送完即止。

 

 

海洋公園：

 

　　市民於7月3日或之前到訪香港海洋公園，可享成人門票優惠。凡購買兩張成人入場門票（「二人同行」）即享八折優惠，「三人同行」或「四人同行」更可享七折優惠。

 

　　1. 於香港海洋公園紀念品店單次購買熊貓商品淨額滿300元可享八五折（此優惠不適用於寄賣品、Panda Friends產品、特定產品、固定價格貨品、海洋快證、「與動物親上加親」活動及自動販賣機）。 

 

　　2. 於「熊貓薈」餐廳及園內小食亭惠顧熊貓主題食品或飲品可享八五折。

 

 

昂坪360纜車：

昂坪360小童及長者來回標準纜車門票二八折優惠

1. 小童／長者優惠票價：港幣42元

2. 優惠門票可在昂坪360東涌纜車站購買

 

山頂纜車：

優惠套票（來回）全日八五折優惠

1. 優惠票價：港幣142元（成人）及港幣71元（小童／長者）

2. 優惠套票可於6月30日至7月1日在山頂纜車官方網站購買



活動資訊網址：https://www.hksar28.gov.hk/tc/offer.php 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#著數優惠 #泳池 #山頂纜車 #康文署 #海洋公園 #M+博物館 #濕地公園 #昂坪360 #太空館 #科學館 #故宮 #旅遊 #香港好去處 #羽毛球場 #七一著數優惠
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美又談判，稀土是關鍵

10/06/2025 15:01

大國博弈

盤前攻略 | 談判待續美股觀望 消息面偏好有利好友短線主導...

10/06/2025 09:13

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，恒生一周定存息...

08/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk