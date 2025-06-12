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12/06/2025

七一著數優惠︱7 月1日康文署場地免費開放，6 月14至20日抽籤申請及預訂詳情

#香港好去處 #旅遊 #七一著數優惠 #羽毛球場 #SmartPLAY #康文署 #免費 #水上活動中心 #著數優惠 #泳池 #玩樂旅遊
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Text: Eunice Chow Photo: 康文+++ fb、康文署

　　為慶祝香港特別行政區成立二十八周年，康文署將於七月一日舉辦「香港特別行政區成立二十八周年 - 免費使用康樂設施」，多項收費康樂設施供巿民免費使用，大家可以6月14至20日透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請，有機會免費Book場打波，即睇申請方法及詳情。

 

 

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　　今年透過「SmartPLAY康體通」進行抽籤，大家記得set定日子提醒於6月14至20日透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請，留意每份申請最多可包括三個選項，如果想修改已提交申請選項，可於6月20日晚上11點59分截止前更改，6月23日會公布電腦抽籤分配結果。成功中籤用戶會收到SmartPLAY系統通知中籤段節。

 

 

　　未獲上述抽籤安排分派免費段節或沒有提交抽籤申請的市民，6月25日可以可以透過SmartPLAY系統「先到先得」方式預訂剩餘免費段節。注意！每人可獲分派最多一節免費嘅康樂設施。

 

 

接受免費預訂嘅康樂設施包括：

 

　　• 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場 壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室同單車賽道

 

　　• 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場、高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場同天然草地球場）

 

　　• 公眾游泳池：不需要預約，於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止（不包括灣仔游泳池及九龍仔游泳池）

 

　　• 水上活動中心艇隻（創興水上活動中心嘅康樂獨木舟、水上單車、舢舨同彩艇只供營友免費使用，預訂健身室、單車賽道、運動攀登牆、射箭場以及水上活動中心艇隻，須持有相關資歷證明，詳情https://www.lcsd.gov.hk/tc/freeuseday/conditions.html

 

香港特別行政區成立二十八周年 - 免費使用康樂設施

https://www.lcsd.gov.hk/tc/freeuseday/index.html

 

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