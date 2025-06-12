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12/06/2025

北上好去處｜深圳首家京東MALL 6.14正式開業：潮流科技商品與沉浸式科技體驗

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Text: Cuppy Sung Photo: 京東MALL百度

　　深圳首家京東MALL將於6月14日正式開業，面積達3萬平方米，約有200個一線品牌、超過20萬款潮流商品讓你慢慢選購！由於開業當日適逢京東618，店內優惠高達60%！開業當日亦將會有不同的華語歌手、頂流明星出席開幕禮，屆時都有電競賽事點燃開幕禮氣氛，精彩絕倫，切勿錯過！

 

賣場專區沉浸體驗 滿足不同興趣

 

　　京東MALL以「潮流科技」為噱頭，誓要為每位客戶打造多元化的生活方式，以滿足客戶全部需求。有別於傳統家居電器賣場，京東MALL以「場景即賣場」的創新模式，為興趣、需求各有不同的客戶提供不同主題專區，例如個人潮流衣物、美食廚房、兒童樂園、咖啡工坊等等多達30個主題。京東MALL主打的是沉浸體驗，客戶亦可以在不同專區獲得各種有趣體驗，讓客戶能夠體驗過後再消費。

 

 

開業適逢京東618 優惠高達60% 抽獎再送iPhone 16 Pro Max加金條

 

　　開幕期間，國家補貼、京東補貼、開幕補貼將會一同疊加，超過50款家居、電器產品最高亦可享20%國家補貼，而單件貨品最高可補貼2,000元！而在活動期間到訪的客人更可參加抽獎，有機會贏得iPhone 16 Pro Max、金條或其他大獎！

 

 

頂流歌星齊聚 精彩電競賽事 一同點燃開幕氣氛

 

　　除了以上特色專區之外，6月14至15日將會有不同華語流行樂歌手及頂流陣容明星一同為京東MALL的開業打氣！另外，當日更會有北京的JDG戰隊和平精英職業聯賽「第一人」、00後天才電競少年一齊出現！想追星的話，不容錯過！

 

深圳京東MALL

地址：深圳市南山區南海大道2746號 海雅繽紛廣場

交通：乘搭深圳地鐵9號線，於南山書城站A/B出口直達，或乘搭M133、M226、M242、M562巴士前往。

 

 

 

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