歐陽萬成深度遊香港，文武廟祈求演出成功 獲偶像黃子華請食飯慶祝生日

在香港出生的荷里活喜劇演員歐陽萬成 Jimmy O. Yang（Jimmy），憑獨特幽默的棟篤笑風格迅速走紅，全球人氣甚高。Jimmy 進行首次亞洲巡演，即將「回家」在香港體育館 （紅館） 舉行棟篤笑。他早前到港獲很多人招呼，除了獲得香港旅遊發展局（旅發局）邀請深入探索香港的美食及景點外，還跟藝人黃子華、蔡一智等人見面，黃子華日前更為他慶祝生日請食飯。

Jimmy應香港旅遊發展局（旅發局）邀請深入探索香港，到訪過百年歷史的上環文武廟、感受香港地道傳統的一面，而且開騷在即，他按照傳統儀式「入廟拜神」，祈求演出順利，他先摸「文昌筆」、再摸 「關帝刀」，並親手為金鹿貼上金箔。

同時，他亦乘坐昂坪 360 纜車，從高空鳥瞰香港壯麗景色。抵達昂坪後，還造訪大佛，體驗莊嚴的佛教文化。 旅發局與昂坪 360 特別在纜車玻璃上貼上專屬貼紙歡迎 Jimmy，讓他的旅程增添儀式感，為這趟大嶼山探索留下難忘回憶。

Jimmy當然不忘歎香港美食，其中港式燒味選擇豐富，他入到餐廳內，隨即向店員落單，大歎半肥瘦梅頭叉燒、燒鵝「下庄」、茅台醬油三黃雞等。與此同時，他沉浸式體驗頂級酒吧的獨特環境氣氛，與創辦人Lorenzo 暢談香港夜生活魅力。Lorenzo更親手調製清爽開胃的招牌雞尾酒，搭配誘人的自家製煙燻橄欖，讓 Jimmy 品味層次細膩的雞尾酒與佐酒小吃。

眾所周知，黃子華亦是香港受歡迎的棟篤笑表演者，在Jimmy來港時，黃子華特別邀請他和一班演藝圈朋友如蔡一智、金燕玲等人晚膳，大家一起為Jimmy提早慶祝37歲生日，Jimmy還在社交平台分享照片，更表示黃子華是其偶像，從小便喜歡對方。