  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

12/06/2025

歐陽萬成深度遊香港，文武廟祈求演出成功 獲偶像黃子華請食飯慶祝生日

#昂坪360 #棟篤笑 #蔡一智 #金燕玲 #歐陽萬成 #黃子華 #文武廟 #旅遊 #香港好去處 #Jimmy O. Yang #Jimmy O. Yang #影視娛樂 #娛樂熱話
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　在香港出生的荷里活喜劇演員歐陽萬成 Jimmy O. Yang（Jimmy），憑獨特幽默的棟篤笑風格迅速走紅，全球人氣甚高。Jimmy 進行首次亞洲巡演，即將「回家」在香港體育館 （紅館） 舉行棟篤笑。他早前到港獲很多人招呼，除了獲得香港旅遊發展局（旅發局）邀請深入探索香港的美食及景點外，還跟藝人黃子華、蔡一智等人見面，黃子華日前更為他慶祝生日請食飯。

 

 

　　Jimmy應香港旅遊發展局（旅發局）邀請深入探索香港，到訪過百年歷史的上環文武廟、感受香港地道傳統的一面，而且開騷在即，他按照傳統儀式「入廟拜神」，祈求演出順利，他先摸「文昌筆」、再摸 「關帝刀」，並親手為金鹿貼上金箔。

 

 

　　同時，他亦乘坐昂坪 360 纜車，從高空鳥瞰香港壯麗景色。抵達昂坪後，還造訪大佛，體驗莊嚴的佛教文化。 旅發局與昂坪 360 特別在纜車玻璃上貼上專屬貼紙歡迎 Jimmy，讓他的旅程增添儀式感，為這趟大嶼山探索留下難忘回憶。

 

 

　　Jimmy當然不忘歎香港美食，其中港式燒味選擇豐富，他入到餐廳內，隨即向店員落單，大歎半肥瘦梅頭叉燒、燒鵝「下庄」、茅台醬油三黃雞等。與此同時，他沉浸式體驗頂級酒吧的獨特環境氣氛，與創辦人Lorenzo 暢談香港夜生活魅力。Lorenzo更親手調製清爽開胃的招牌雞尾酒，搭配誘人的自家製煙燻橄欖，讓 Jimmy 品味層次細膩的雞尾酒與佐酒小吃。

 

 

眾所周知，黃子華亦是香港受歡迎的棟篤笑表演者，在Jimmy來港時，黃子華特別邀請他和一班演藝圈朋友如蔡一智、金燕玲等人晚膳，大家一起為Jimmy提早慶祝37歲生日，Jimmy還在社交平台分享照片，更表示黃子華是其偶像，從小便喜歡對方。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普與馬斯克關係破裂。你認為誰會取代馬斯克成為特朗普的「矽谷盟友」？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#昂坪360 #棟篤笑 #蔡一智 #金燕玲 #歐陽萬成 #黃子華 #文武廟 #旅遊 #香港好去處 #Jimmy O. Yang #Jimmy O. Yang #影視娛樂 #娛樂熱話
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

人道主義的姿態，從自由船隊聯盟說起

11/06/2025 18:34

大國博弈

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk