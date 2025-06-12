HK Express新航線｜8月1日起 每日直飛吉隆坡！限時優惠：吉隆坡／檳城 單程票價$88起

香港快運航空（HK Express）又有新航線！由8月1日起，每日將會有一對航班來回吉隆坡的「蘇丹阿都阿兹沙機場」。這個機場非常近市中心，過關後最快30分鐘就可以去到世界最高的雙子塔打卡，又或者即刻去夜市食新鮮榴槤又得！為慶祝新航航線開通，HK Express更推出限時優惠，吉隆坡（梳邦）及檳城兩大馬來西亞航線，單程只需$88起！

新航線由香港出發的時間是下午4:35，晚上8:30抵達吉隆坡，回程時間是晚上9:30，凌晨1:35抵達香港，時間不算很理想，但卻適合夜貓子或是想周末快閃的朋友，可以星期五請半日假，就可以玩到星期日返香港，星期一如常返工！

由即時起至6月15日（晚上11:45）期間，登入香港快運官網或使用手機應用程式就可以預訂馬來西亞航線的優惠機票，「輕便飛」（包括一件隨身物品）單程票價低至$88，「經濟飛」（包括一件隨身物品及一件登機行李）單程票價低至$118，連稅及燃油附加費，最平分別只是$865及$925，飛一轉去食幾個榴槤都抵！就算有寄艙行李，「隨心飛」（包括一件隨身物品及一件20KG寄艙行李）單程票價亦只是$188，連稅及燃油附加費只是$1,065！

航點適用旅遊日期如下：

吉隆坡（梳邦）：2025年8月1日至10月25日

檳城：2025年6月21日至10月25日

香港快運航空

網址：www.hkexpress.com