荃灣南豐紗廠Marimekko世界巡迴展覽，25幅全新花布打卡及獨家限量商品

Marimekko 的Field of flowers世界巡迴展覽6 月 13 日至 22 日南豐紗廠舉行！展覽展出由 5 位設計師設計 25 幅全新花卉印花，全新印花圖案同樣運用大膽的色彩，展覽還發售獨家限量商品，部分更是首次亮相的商品，各位Marimekko fans不可錯過！

25幅花布由 5 位設計師Antti Kekki、Masaru Suzuki、Eija Vehviläinen、Aino-Maija Metsola 和 Erja Hirvi 共同設計，每人創作五幅。花布懸掛於半空向下垂放，大家可遊走花布之間打卡，及以多角色欣賞設計圖案。

粉絲除了可以於花布海打卡外，更可選購各種首次亮相的實用精品及toebag等，為居室增添生氣。

Kukasta Kukkaan 杯$280、碟13.5cm $220、花形碟$400、筷子托$280

咖啡杯各$280

Popkorni Puolikas 散銀包$245-$280、Totebag $360

Vinkkeli Puolikas系列

Corsage系列

Jouhti Cushion 套 50X50cm $490

Marimekko Field of flowers世界巡迴展覽

日期︰2025年6月13日至22日

時間︰10:00-19:00

地點︰荃灣柴灣角白田壩街45號地下The Mills南豐紗廠The Hall

展覽限定商品網店：https://bit.ly/4jyp8tj