  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

13/06/2025

荃灣南豐紗廠Marimekko世界巡迴展覽，25幅全新花布打卡及獨家限量商品

#打卡 #展覽 #Shopping #香港好去處 #南豐紗廠 #家品 #Marimekko #荃灣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: Marimekko Hong Kong fb、網頁

Marimekko 的Field of flowers世界巡迴展覽6 月 13 日至 22 日南豐紗廠舉行！展覽展出由 5 位設計師設計 25 幅全新花卉印花，全新印花圖案同樣運用大膽的色彩，展覽還發售獨家限量商品，部分更是首次亮相的商品，各位Marimekko fans不可錯過！

 

 

　　25幅花布由 5 位設計師Antti Kekki、Masaru Suzuki、Eija Vehviläinen、Aino-Maija Metsola 和 Erja Hirvi 共同設計，每人創作五幅。花布懸掛於半空向下垂放，大家可遊走花布之間打卡，及以多角色欣賞設計圖案。

 

 

　　粉絲除了可以於花布海打卡外，更可選購各種首次亮相的實用精品及toebag等，為居室增添生氣。

 

Kukasta Kukkaan 杯$280、碟13.5cm $220、花形碟$400、筷子托$280

 

咖啡杯各$280

 

Popkorni Puolikas 散銀包$245-$280、Totebag $360

 

Vinkkeli Puolikas系列

 

Corsage系列

 

Jouhti Cushion 套 50X50cm $490

 

Marimekko Field of flowers世界巡迴展覽

日期︰2025年6月13日至22日

時間︰10:00-19:00

地點︰荃灣柴灣角白田壩街45號地下The Mills南豐紗廠The Hall

展覽限定商品網店：https://bit.ly/4jyp8tj

 

【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#打卡 #展覽 #Shopping #香港好去處 #南豐紗廠 #家品 #Marimekko #荃灣
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk