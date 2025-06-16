  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

16/06/2025

灣仔夏誌｜7大常駐活動、25特備節目玩轉盛夏，打造家庭活力暑假

#玩樂旅遊 #香港好去處 #灣仔夏誌 #暑假 #夏誌 #hotDeals
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Cuppy Sung Photo: SummerFestHK

　　炎炎夏日，除咗游水之外仲有咩好去處？不如嚟「灣仔夏誌」盡情享受盛夏啦！一年一度嘅「灣仔夏誌」今次以「盛夏競技場」作為今個暑假嘅常駐節目。由即日起至 9 月 28 日，灣仔海濱活動空間將會舉行七項互動放電項目，例如飛盤高爾夫、彈床、哥爾夫球等活動，以及兩個創意「熊貓拍拍區」和「夏拍熱點」打卡裝置，為一家大細同埋遊客帶嚟充滿趣味嘅夏日盛會！

 

常駐節目歡樂不斷 大小朋友齊齊放電

 

　　「盛夏競技場」為各位提供不少運動挑戰。以不論大人小朋友都喜歡的跳彈床活動「《夏動冒險》彈床遊戲」為例，參加者會進入充氣彈床設施，在長達25米的大型彈跳競技場中依次序穿越各個關卡，盡情享受喺半空跳舞躍動嘅快樂。

 

《夏動冒險》為各位帶嚟彈床關卡，喺入面暢遊冒險

 

　　不太喜歡運動量過高的活動？「盛夏競技場」亦都為各位準備了比較靜態的運動項目！在高爾夫活動「《夏擊揮桿》哥爾夫球遊戲」裡，參加者可以體驗一下迷你版高爾夫球，用力一揮，將哥爾夫球送入洞口。

 

《夏擊揮桿》讓你體驗最Chill運動—迷你高爾夫

 

　　在充滿歡樂的活動裡，當然要拍下幾張照片留念啦！「灣仔夏誌」為各位提供了充滿活力氣氛和可愛趣致的打卡位，一起把這個盛夏回憶刻入相簿裏，讓你細細回味！

 

打卡區域1：熊貓拍拍區

 

打卡區域2：夏拍熱點

 

特備節目來襲 不同活動體驗 感受盛夏氛圍

 

　　除了常駐的遊樂設施之外，「灣仔夏誌」亦會定期聯同其他單位，一同合作舉辦適合一家大細的文化、音樂、藝術、運動特備節目。

 

　　喜歡聽音樂？在6月21號的下午1點至8點，將軍澳多間中學嘅樂隊將齊集灣仔海濱，為自己所相信的音樂揮灑熱情。除了同校樂隊表演，今次更為大家帶來聯校crossover表演！

 

特備節目其一：將軍澳聯校Busking

 

　　在小朋友最喜愛的運動裡，閃避球一定榜上有名！7月5至6日一連兩日，將會進行兩類閃避球比賽。單球式閃避球講求個人技術與反應，而複球式就更加重視團隊合作和策略，各有各刺激！現場更設有攤位活動，考驗大家反應、準繩、力量，屆時更會有由港隊成員指導的閃避球體驗區，讓大人和小朋友都可以一嘗閃避球比賽。

 

特備節目其二：盛夏狂熱閃避球：單球式閃避球比賽及體驗

 

特備節目其三：盛夏狂熱閃避球：複球式閃避球比賽及體驗

 

　　一家大細的活動當然不少得親子同樂！在9月27號將會有活動「玩轉藝術親子運動會」，結合了藝術創作和親⼦運動，促進親子互動之餘，還可以激發小朋友的創意，同時培養運動精神！

 

特備節目其四：玩轉藝術親子運動會

 

　　除咗以上節目，想知有咩其他特備節目？咁就要密切關注 SummerFestHK 嘅官方網站同埋社群啦！

 

SummerFestHK Instagram：https://www.instagram.com/summerfesthk

SummerFestHK Facebook：https://www.facebook.com/SummerFest.hk 

SummerFestHK 官方網站：https://www.summerfest.hk/

 

活動詳情：

日期： 即日起至9月28日

時間： 星期一至五 下午3時至晚上9時

星期六至日、公眾假期 下午1時至晚上9時

（或會因應當日舉行的特別節目而更改開放時間，以大會網站公布為準）

地點： 灣仔海濱活動空間 （灣仔鴻興道 3 號，鄰近灣仔碼頭）

港鐵會展站 A2 出口步行約2分鐘／灣仔碼頭步行約 1 分鐘

入場費： 全免

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#玩樂旅遊 #香港好去處 #灣仔夏誌 #暑假 #夏誌 #hotDeals
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk