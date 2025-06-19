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19/06/2025

海洋公園水上樂園「水花．狂歡夜」！$168起包飲品、池畔Disco、夜間LED水泡及打卡位

#本地遊 #香港好去處 #暑假 #水花狂歡夜 #海洋公園 #水上樂園 #打卡
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Text: Eunice Chow Photo: 海洋公園水上樂園

　　夏天梗係要玩水！海洋公園水上樂園將推出全新「水花·狂歡夜」，限定4pm 後水上樂園變成刺激夜間水上世界，你可入場體驗Shh! 無聲．派對、隨強勁節拍 DJ in Your Area激浪起舞，於Poolside Bar玩水兼飲番杯。「漂流探秘」夜間限定LED發光水泡大人小朋友都啱玩打卡最正，入場門票$168起包一杯飲品，約埋朋友一齊消暑暢玩啦！

 

 

　　全新登場的海洋公園水上樂園「水花．狂歡夜」將於6月21日至8月30日指定週末舉行，首次推出夜間限定節目，包括Shh! 無聲．派對、池畔Cheers、DJ in Your Area及幻光漂流等，一次過玩盡27個室內外設施的夜間水上樂園，Let’s get wet！

 

Shh! 無聲．派對

 

　　海洋公園水上樂園「水花．狂歡夜」絕對好氣氛，現場有3大頂級DJ駐場炒熱氣氛，你更可投入嶄新Disco體驗，齊齊戴上耳機，隨著音樂節拍盡情舞動，投入忘我境界，隨心自選音樂Channel 100% 沉浸於專屬舞池世界，留意Shh! 無聲．派對耳機數量有限，先到先得。

 

表演地點︰3樓天海灣陽台

表演時間︰晚上6:00 - 晚上10:00

 

Shh! 無聲．派對耳機數量有限，先到先得。

 

池畔Cheers

 

　　Poolside Party一樣精彩！夜間限定「激流旅程」搖身一變成無敵海景Poolside Bar，同朋友一齊Chill住玩水飲番杯，暑氣全消，現場仲有夢幻漂浮波波燈、霓虹燈牌等多個限定夜間打卡位。

 


 
 
DJ in Your Area

 

  「天海灣」將上演狂「夜」DJ Show，炫幻燈光效果 x DJ現場打碟，讓你每一個細胞都跟著節奏舞動，仲有 MC帶領大家玩遊戲，準備好日夜狂歡未？

 

表演地點︰宏利呈獻：天海灣

表演時間︰晚上6:00 - 晚上10:00

 

 

幻光漂流之旅

 

　　玩到攰想稍稍休息chill吓，推介坐上「漂流探秘」夜間限定LED發光水泡，在幻變燈光下隨著水流輕輕盪漾，享受一場浪漫夜間漂流之旅。

 

 

巨大衝浪打卡位

 

　　小朋友來到水上樂園「水花·狂歡夜」都有嘢玩，「珊瑚大堂」Get!Splash!Go打卡裝置以繽紛的消暑甜品、巨大衝浪主題更有巨型扭蛋機。晚上6:00後，園內各處亦有夜間限定的燈光效果和打卡位，活動期間更提供夜光面部彩繪服務（收費項目），讓你以至搶眼造型投入狂歡！

 

 

海洋公園水上樂園「水花·狂歡夜」

日期︰6 月21日至8 月30日指定周末（6 月21、28日；7 月5、12、18、19、25、26日；８月日子稍後公佈）

時間︰6pm – 10pm（持票人士可於下午4:00入場）

入場門票 ︰成人（12歲或以上）$288、3至11歲小童(3歲以下小童可免費進場)$ 168、12歲或以上之全日制學生$168

註︰門票包含一罐啤酒或一杯無酒精飲品

https://waterworld.oceanpark.com.hk/tc/the-experience/events/get-splash-go-summer-night-event/ 

 

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