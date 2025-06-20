七一著數優惠︱朗豪坊$100電子現金券七折、7小時免費泊車、食肆及戲院消費七倍積分賞

慶祝七一回歸大日子，朗豪坊將推出三大著數優惠，無論你係車主、打算假期吃喝玩樂都有jetso驚喜。另外，適逢朗豪坊慶祝20周年，凡於MUJI無印良品擴充升級新店、韓國MATIN KIM及指定商店消費，可享20倍積分賞及$100餐飲電子優惠券。

7月1日假期，朗豪坊特別推出快閃限定「7.1消費三重賞」。

著數一︰7折搶$100 電子現金券

Mark低6月30日上午10時依個時間！一夠鐘，大家就於朗豪坊APP以7折優惠（HK$70）搶購朗豪坊商場HK$100電子現金券，每人限購2張，商場消費打七折優惠極吸引！

著數二︰餐飲食肆+戲院消費賺7倍積分

7月1日當天在場內所有餐飲食肆及GALA CINEMA消費，即可享有LP CLUB 7倍積分獎賞，輕鬆賺取更多積分換取禮遇。

著數三︰ 7小時免費泊車

車主喜訊！7 月1日同日消費每滿HK$100即享一小時免費泊車，最多可享七小時（此優惠不可與其他泊車優惠同時使用）。

7.1 快閃消費三重賞

日期： 6月30日至7月1日

時間： 上午10時30分至晚上10時30分

送20倍積分獎賞及$100餐飲券

適逢朗豪坊開業20周年，即日起至7月13日特別推出「Together We Play」企劃，聯同6間精選品牌（MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD、MATIN KIM、KOWLOONCITYBOY期間限定店、MUJI無印良品、NIKE及CATALOG）大派驚喜！

LP CLUB會員於以上商舖消費即享20倍積分獎賞，而會員可以5,000積分換領朗豪坊商場HK$50指定商舖電子優惠券1張，相當於以上商舖消費滿HK$250即可獲HK$50回贈；單一消費滿HK$1,500，更額外送朗豪坊商場HK$100餐飲電子優惠券。此外，LP CLUB會員於全場時裝、生活品味及運動服飾商舖消費亦享有雙倍積分獎賞，多買多賞！

朗豪坊「Together We Play」 LP CLUB 20X積分獎賞

日期：即日起至7月13日

時間：上午10時30分至晚上10時30分

地址：九龍旺角亞皆老街8號

電話： 3520 2800

http://www.langhamplace.com.hk