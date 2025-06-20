李錦記 x 日本BANDAI 首度推出港版醬料扭蛋！神還原舊庄特級蠔油、XO醬等6款經典醬料

早前李錦記與BANDAI在日本攜手推出超可愛的迷你李錦記日版醬料造型扭蛋，大受歡迎！香港的朋友，機會來了！李錦記剛剛宣佈，將會推出6款經典港版醬料為設計原型的扭蛋，由6月22日起，就可以在香港及澳門指定BANDAI扭蛋機扭到了！

6款經典李錦記港版醬料扭蛋包括舊庄特級蠔油、XO醬、蒸魚豉油、舊庄特級蠔油（唧唧裝）、大辣蝦米辣椒油和叉燒醬，連蠔油招紙上的「艇仔艇妹」圖案都是100%複製，十分得意！6月22日起，5間港澳BANDAI官方扭蛋專賣店GBO Shop、百貨公司及商場BANDAI扭蛋機將會出現李錦記醬料專屬扭蛋機，內藏6款袖珍扭蛋玩具，每次$30。

另外，參加李錦記快趣煮會員招募活動或於指定零售渠道購物，即有機會免費獲贈李錦記 x BANDAI限定扭蛋（數量有限，隨機派送，送完即止），扭蛋迷記得密切留意最新消息，萬勿錯過！

李錦記

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