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24/06/2025

M+推「一票通行」制，年度會員全年無限次參觀所有展覽，7月15日起實行

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Text: Cuppy Sung Photo: M+

　　視覺文化博物館M+宣佈，由2025年7月15日（星期二）起，將推行全新「一票通行」模式！訪客只需要購買一張門票，即可自由通行M+所有展覽，價格亦相當親民！除此之外，M+亦同步升級了M+會員的福利，同樣由7月15日起，M+會員可以全年無限次參觀所有M+展覽，更可獨家享用M+會館、專屬參觀時段以及其他福利待遇！

 

 

一票通行所有展覽 簡化門票定價方式

 

　　自2021年M+設立以來，吸引了超過900萬位訪客到訪。因此為了提升訪客遊館體驗，M+優化了門票定價方式。M+將於7月15日，推出全新新票務模式。新模式推出後，訪客可以憑單一門票，參觀所有M+展廳，當中更包括了即將開設的展覽「廣東摩登：藝術與視覺文化，1900至1970年代」。

 

廣東摩登：藝術與視覺文化，1900至1970年代：https://www.mplus.org.hk/tc/exhibitions/canton-modern-art-and-visual-culture/ 

成人門票價格：HK$190

特惠門票價格：HK$100（適用於全日制學生、7至11歲的小童、60歲或以上的長者、殘疾人士與一名同行照料者，以及綜合社會保障援助受助人）

大小同樂套票：

一位成人及一位小童：HK$250

兩位成人及一位小童：HK$400

 

　　全新M+單一門票將於M+網站、西九文化區網站、「西九文化區」應用程式、購票通、香港中國旅行社、飛豬、Klook、KKday和攜程旅行公開發售。詳情請參閱M+網站。

 

M+網站：https://www.mplus.org.hk/tc/get-tickets/

 

 

加入M+全年會籍 即享無限次參觀

 

　　同樣由7月15日起，所有M+會員全年可享無限次參觀所有M+展覽。除了展覽，會員福利更包括了獨家享用M+會館、M+專屬參觀時段、優先購票等待遇。

 

 M+會館

 

M+會員會籍價錢（每年）：

個人會籍：HK$600

雙人會籍：HK$1,000

青年會員（12-17歲或全日制學生）、長者會員（65歲或以上）：HK$300

家庭會籍（兩位成人及一位小童或青年）：HK$1,200

 

　　但各位需要留意，由於新入場模式推出後，會員可參觀所有M+展覽，當中包括即將舉行的特別展覽，因此特定展覽的門票折扣將會停止。 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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