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24/06/2025

七一著數優惠︱7月1日「綠在區區」社區網絡環保回收，雙倍「綠綠賞」積分

#智能回收箱 #綠綠賞 #大嘥鬼 #綠在區區 #環保回收 #回收 #七一著數優惠
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Text: Eunice Chow Photo: 綠在灣仔、綠在觀塘、大嘥鬼 fb

　　為慶祝香港特別行政區成立28周年，綠綠賞用戶於7月1日去「綠在區區」社區回收網絡（包括智能回收箱）進行回收，即可獲得雙倍「綠綠賞」積分，支持環保的你點可以錯過著數優惠！

 

 

　　回歸2倍賞限定7 月1日！凡於2025年7 月1日交回收物到「綠在區區」或智能回收箱，可獲雙倍「綠綠賞」積分！「綠在區區」社區回收網絡接收九種指定回收物包括：廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、四電一腦、小型電器、慳電膽及光管、充電池及紙包飲品盒；快啲準備好「綠綠賞」APP，帶埋分好類好及乾淨回收物去「綠在區區」回收啦！留意，是次積分獎賞不適用於廚餘回收。

 

「綠在區區」詳情

https://www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/waste-reduction-programme/greencommunity

 

　　如果大家錯過「綠在區區」開放時間，可以選擇智能回收箱，智能回收箱 24小時全天候運作、自動測量及紀錄回收物重量、自動儲存回收獎賞積分，方便市民進行自助回收。

 

 

智能回收箱詳情

https://www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/pilot-programme-smart-recycling-systems

 

7.1 慶回歸雙倍「綠綠賞」積分獎賞詳情

 

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