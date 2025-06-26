尖沙咀8月CHIIKAWA DAYS大型特展︰三大打卡專區及首賣飲茶系列精品，門票7月5日開賣

CHIIKAWA熱潮再次旋風襲港！創意品牌AllRightsReserved（ARR）首次攜手吉伊卡哇官方授權方Spiralcute International，於8月1日至24日主辦大型吉伊卡哇主題展覽「CHIIKAWA DAYS」大型特展！為期三星期鼇特展有大量打卡位及互動體驗元素，更有fans不可錯過插畫家Nagano親筆創作香港「飲茶」限定系列精品，記得mark 實7月5日首輪開賣門票的大日子！

三大收費展區打卡與互動體驗

吉伊卡哇故事圍繞著三位好友的生活日常，在經歷高低起跌時仍能互相扶持。他們也需要面對挑戰和困難，但仍堅韌面對，讓人從中感到安慰和鼓舞。「CHIIKAWA DAYS」大型特展分為三大收費展區，透過「衣、食、住、行」四個主題，帶你沉浸在吉伊卡哇的奇幻世界，K11 MUSEA地下Promenade絕對是焦點，9米巨型充氣雕塑、超人氣名場面重現、角色限定造型一次集結，而K11 MUSEA 6樓雕塑公園戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」，fans可走進超巨大食物之森打卡。

K11地下MUSE EDITION的室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」，帶你走進吉伊卡哇的家，挑戰討伐任務，還有傳說中的「白飯電飯煲」與全新登場的香港限定「飲茶」空間。室內展廳呈現多個經典場景，包括：網吧、「郎」拉麵、監獄、三星餐廳及「討伐名場面」等。

獨家飲茶限定系列 8月1日全球首賣

睇完特展點可以空手而回！主辦單位將推岀一系列主題紀念品，8月1日起於展覽會場全球獨家首賣，數量有限，先到先得。獨家紀念品包括由吉伊卡哇插畫家Nagano，特別為香港展覽親筆創作的香港「飲茶」指定系列。

獨家飲茶限定系列CHIIKAWA化身蛋黃千層糕、臘腸卷、燒賣、珍珠雞、腸粉、乾蒸牛肉燒賣、馬拉糕屋蝦餃吊飾公仔，各港幣$160，每人限購一枚

吉伊卡哇與好友化身成美味與可愛兼備的點心造型。

吉伊卡哇蛋黃千層糕吊飾公仔$160每人限購一枚

展覽現場設有持票人店與公眾店，發售展覽紀念品，其中持票人店於8月1日起開放予當日持票人士，並優先發售「飲茶」系列特別版吊飾公仔，售完即止。公眾店8月4日起開放予公眾，但須預約進場，預約方法等容後公佈。由於預計兩間店內將出現人潮擁擠情況，提醒大家須預先購票或網上預約，並按時到場及遵守秩序。

展覽門票7月5日起首輪開賣

講咁耐門票幾時有得賣？門票將於KLOOK平台獨家發售，首輪門票於7月5日（星期六）上午11時起，僅開放預購8月1日至8月17日的門票。次輪門票於7月9日上午11時起，開放預訂8月18日至8月24日門票。參觀者需要提前購買展覽區域門票，並在網上預約具體的入場日期和時間。每個時段的入場名額有限，將嚴格按照先到先得的原則進行分配。

門票分為一般門票（港幣$180）及特典套裝（港幣$420），特典套裝每套除包含展覽門票，更有一套九款角色名牌吊飾套裝，以及一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」（款式隨機派發），讓參觀者在互動區域親身參與吉伊卡哇世界的冒險旅程，特典套裝數量有限。

門票類別：特典套裝

包含：一張收費展區門票（12歲或以上）、一套九款「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝（非賣紀念品）、一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」（非賣紀念品；款式隨機分配）及 一次持票人店購物體驗

收費︰港幣$420

註︰非賣紀念品於換取進場手帶時獲隨機派發，睡衣派對款角色名牌吊飾為特典套裝獨有。

門票類別：一般門票

包含： 一張收費展區門票、一款「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾（非賣紀念品；款式隨機分配）及一次持票人店購物體驗

收費︰4-11歲港幣$150、12歲或以上港幣$180、3歲或以下免費入場（每名進場的小童（12歲以下）必須由一名年滿18歲持票成人陪同）

註︰非賣紀念品於換取進場手帶時獲隨機派發。隨機派發八款「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾其中一款，並不包括睡衣派對款

售票詳情：首輪門票（8月1日至8月17日入場）開賣時間：7月5日上午11時起

次輪門票（8月18日至8月24日入場）開賣時間：7月9日上午11時起

售票網站：https://s.klook.com/chiikawadays/

7月5日吉伊卡哇、小八及兔兔將驚喜現身尖沙咀星光大道梳士巴利花園，上午11:30及下午5:30舉行見面會，與粉絲近距離互動。

免費派發派對套裝6月27日率先登記

Fans再要記多個日子，主辦單位特別安排於6月29日在4個港鐵站，及7月5日開賣慶典當日在星光大道梳士巴利花園，進行免費派發活動，屆時將限量派發以吉伊卡哇三款主角—吉伊卡哇、小八和兔兔為設計的派對套裝，每套均包含一枚專屬角色造型的紙帽及一枝「討伐棒」氣球。

派對套裝每套均包含一枚專屬角色造型的紙帽及一枝「討伐棒」氣球。

有意索取派對套裝之人士須於2025年6月27日上午11時起透過KLOOK電子平台登記獲取「整理券」，每人僅限登記一套。成功登記後，參加者需按指定時段前往領取派對套裝，款式隨機派發，數量有限，派完即止。未能成功預先網上登記之人士，在派發現場均不獲安排領取。此外，參加者必須同時追蹤AllRightsReserved及Manulife的官方社交平台（包括Facebook、Instagram或小紅書），以獲取吉伊卡哇派對套裝。

免費派發吉伊卡哇派對套裝詳情

「整理券」開放登記時間︰6月27日上午11時起

登記網站︰ https://s.klook.com/chiikawadays/

領取免費紀念品日期及指定地點︰6月29日 - 港鐵九龍、柯士甸、太古、將軍澳站（詳情見附件）或7月5日 - 尖沙咀星光大道梳士巴利花園

註︰必須預先登記並憑有效之「整理券」現場兌換。參加者必須同時追蹤AllRightsReserved及Manulife的官方社交平台（包括Facebook、Instagram或小紅書）

「CHIIKAWA DAYS」大型特展詳情

日期︰2025年8月1日（星期五）至8月24日（星期日）

地點︰尖沙咀K11 MUSEA暨海濱、11地下MUSE EDITION、K11 MUSEA 6樓雕塑公園及K11 MUSEA地下Promenade