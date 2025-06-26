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26/06/2025

香港快運「C朗」主題飛機！機身印有「CR7 LIFE香港博物館」彩繪 推出獨家旅行用品！7月起參加活動贏免費機票

#C朗 #香港快運 #玩樂旅遊熱話 #CR7 LIFE 香港博物館 #HK Express #免費機票 #C朗拿度 #基斯坦奴朗拿度
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Text: Katty Wu

　　亞洲首個「C朗」（朗拿度／基斯坦奴朗拿度）主題博物館「CR7 LIFE香港博物館」將於7月隆重開幕，不少fans及球迷都非常期待。香港快運航空HK Express更與博物館合作，推出「CR7 LIFE香港博物館」主題機身塗裝，裏裏外外都可以見到這個國際足球巨星的肖像，應該有很多人都會想去打卡吧！另外，香港快運更會推出獨家「香港快運航空 x CR7 LIFE 香港博物館」旅遊休閒產品，fans們要密切留意推出日期及購買方法！

 

　　「香港快運航空 x CR7 LIFE 香港博物館」主題機身塗裝以香港快運的「Gotta Go Your Way」精神為設計靈感，巧妙結合雙方品牌的標誌性色彩，除了機身的彩繪之外，機內隨處都可以見到C朗的「靚仔樣」！

 

 

　　7月中起，香港快運將於全線航班推出獨家「香港快運航空 x CR7 LIFE 香港博物館」旅遊休閒產品，包括行李帶、護照套、多功能旅行收納套裝等，每件產品都融入標誌性設計元素，fans非買不可！

 

 

　　為慶祝亞洲首間CR7 LIFE香港博物館於7月隆重開幕，香港快運將於7月起在官方社交平台推出一系列精彩活動，參加者有機會贏取豐富獎品及免費機票，記住密切留意香港快運官方社交媒體平台！

 

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