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30/06/2025

港九各區「滙豐18區壁畫印記」打卡，贏取限量版160週年八達通

#打卡 #著數優惠 #香港好去處 #本地遊 #滙豐18區壁畫印記 #八達通 #本地玩樂 #打卡熱點
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　　有無發現港九及新界街頭有不少以滙豐為主題的壁畫藝術創作？大家記得打卡有機會拎獎賞！慶祝160週年，滙豐在全港十八區舉辦「滙豐18區壁畫印記」活動，每幅壁畫的設計融入了1880年代鈔票上的經典「滙豐」字樣，即日起至2025年7月18日，完成指定任務，即有機會贏限量版160週年八達通！

 

中西區：中環卑利街58號（Butter cake shop 旁邊）

 

灣仔：大坑浣紗街6號（Cookie Vission 旁邊）

 

　　「滙豐18區壁畫印記」由五位本地藝術家 –AAFK (Anny 及 Felipe)、Fever、 Peck 及 Sinic 攜手合作，以多樣的表現手法，呈現各區特色，為社區添上藝術氣氛。其中，位於中環的壁畫以夜光顏料展現五光十色的鬧市夜生活，大坑的壁畫運用香灰繪畫舞火龍的熱鬧場面，而九龍城的壁畫則取材自城寨的傳奇故事。

 

社區尋寶遊戲贏獎賞

 

　　為鼓勵大眾踴躍參與「滙豐18區壁畫印記」即日至7月18日期間舉辦全港創意打卡遊戲。200位幸運兒有機會贏取限量版160週年八達通，收藏家不容錯過！參加方法簡單，只要與其中一幅滙豐壁畫合照，上傳帖文至 Instagram 並公開分享照片，以及標記@hsbc_hk追蹤滙豐香港Instagram專頁，於指定帖文留言分享最喜歡的一幅滙豐壁畫，並標籤兩位朋友即有有機會贏取限量版禮品。

 

南區赤柱大街86-88號（Beesy Bay 外側）

 

　　滙豐和香港展能藝術會合作，為18區每一幅壁畫製作口述影像，以聲音導航，繪形繪聲地描述出每一幅壁畫的細節。每幅壁畫均設有藝術標籤並附有二維碼，讓視障人士透過語音導賞，了解壁畫的創作細節。

 

 

　　為進一步推動共融藝術，印有二維碼的明信片將派發至多個社區夥伴，包括香港失明人協進會、黑暗中對話（香港）基金會及香港盲人輔導會等，讓視障人士可以感受這項藝術創作。另外，為支持香港文化藝術的長期發展，除舉辦「滙豐18區壁畫印記」外，滙豐亦榮幸成為M+ 「廣東摩登：藝術與視覺文化，1900至1970年代」的主要贊助。

 

九龍城：九龍城聯合道48號

 

油尖旺：油麻地文明里2號（安柏娃泰國燒烤菜館外側）

 

葵青：葵涌高芳街1號

 

東區：筲箕灣東大街76號廣信樓（梅窩麻糬王旁邊）

 

 

18 區壁畫位置：

港島：中西區：中環卑利街58號（Butter cake shop 旁邊）

灣仔：大坑浣紗街6號（Cookie Vission 旁邊）

東區：筲箕灣東大街76號廣信樓（梅窩麻糬王旁邊）

南區：赤柱大街86-88號（Beesy Bay 外側）

 

九龍：油尖旺：油麻地文明里2號（安柏娃泰國燒烤菜館外側）

深水埗：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 一期 （停車場外側）

九龍城：九龍城聯合道48號

黃大仙：新蒲崗雙喜街6號 （和順記新蒲崗店旁）

觀塘：AQUABEAT 觀塘海濱活動空間（活動空間 2.1）之貨櫃外牆

 

新界：葵青：葵涌高芳街1號

荃灣：荃灣芙蓉街17號（Bench Cafe 外牆）

屯門：愛定商場A區新翼大樓及A區街市大樓中間通道

元朗：元朗青山公路元朗段66號（恆香老餅家附近）

北區：粉嶺聯和墟聯和道51號

大埔：大埔同秀坊2號（MORCA SHOP 外牆）

沙田：大圍積信街31-51號安信樓地下Q號舖

西貢：西貢灣景街14號（光明公司外側）

離島：大嶼山梅窩涌口街21號（Pause Cafe 外側）


「滙豐18區壁畫印記」活動

日期︰即日起至2025年7月18日

地點︰港九各地指定地點

https://retailbank.hsbc.com.hk/18-districts-mural-stories/zh-hk/home/

 

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