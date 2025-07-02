  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

02/07/2025

協青社首屆籃球慈善賽現接受報名：兒童、青年及公開三組別，打籃球做慈善

#協青社籃球慈善賽 #U12 #籃球 #籃球比賽 #慈善 #協青社 #U19
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Cuppy Sung Photo: 協青社

　　協青社將於7月舉辦首屆協青籃球慈善賽！協青社一直致力讓青年人發揮所長，取代消極行為，成長自立。因此，協青社將舉辦籃球慈善賽，為建立青年文化平台而籌款。是次比賽將分為兒童組、青年組及公開組進行。凡捐款HK$8,300或以上，即可免費獲一隊參賽名額。比賽可由企業贊助青年人參與，或由公眾人士自行組隊參加。立即叫埋波友一齊參加兼做慈善啦！

 

 

三個組別各自進行分組賽

 

　　協青社一直致力讓青年人發揮所長，取代消極行為，成長自立。因此，協青社將舉辦籃球慈善賽，為建立青年文化平台如籃球、街舞、滑板等活動籌募經費。慈善賽由即日起接受報名，而比賽將於7月13日開始分組賽，各組別比賽時間將視乎抽籤結果而定。慈善賽設三個組別，包括兒童組（U12，4組）、青年組（U19，4隊）及公開組（16隊），並各自進行分組賽。

 

 

　　分組賽及淘汰賽賽事主要於協青社賽馬會大樓室內籃球場舉行，比賽時間主要為7、8月的逢星期一至三晚上7至10點；及星期日早上9點至下午5點。（部份賽事於康文署場地進行，時間則為星期一至五晚上7至11點；星期日早上9點至晚上11點）

 

捐款方式支持點對點籌款

 

　　只要捐款達HK$8,300或以上，即可免費獲得一隊參賽名額（最多20人）。捐款支持點對點籌款方式，企業隊隊員或員工可以邀請親朋捐款，利用贊助表格填寫贊助人資料，例如每位贊助人捐款100元或以上，可向協青社索取收據作扣稅用途。

 

 

活動詳情：https://www.yo.org.hk/zh/events/YOCBT2025.html 

查詢電話或電郵：2513 0026 / frcenquiry@yo.org.hk 

協青籃球慈善賽Facebook：https://www.facebook.com/yocbt/ 

協青籃球慈善賽Instagram：https://www.instagram.com/yocharitybasketball　

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#協青社籃球慈善賽 #U12 #籃球 #籃球比賽 #慈善 #協青社 #U19
更多吃喝玩樂文章

版主留言

職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

貿易談判喪權辱國，越南一夜回到解放前

03/07/2025 15:56

關稅戰

高息定存 | PAObank推港元定存優惠，1個月最高達16...

03/07/2025 15:47

貨幣攻略

韓國總統李在明人事布局的快、狠、準

03/07/2025 09:19

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk