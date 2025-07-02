大灣區航空12月推出直航札幌新航線！最平$3,703 連稅及20公斤寄艙行李！除夕、情人節浪漫外遊首選

等了又等，終於等到有廉航直飛札幌了！對不起，不是「廉航」，CEO指大灣區航空是「價值型航空公司」。其實定位是甚麼都不緊要，對遊客來說，最重要是價錢！大灣區航空札幌新航線將於2025年12月17日正式啟航，記者暫時找到最平的票價是$3,703，當然是來回，還要包20公斤寄艙行李及連稅，以冬季直航航班來說，絕對是超值！想去滑雪、玩雪或賞雪的朋友，快手訂機票吧！

大灣區航空今日（7月2日）於IG公布，札幌新航線將於2025年12月17日啟航，並即時開賣！最喜歡北海道的記者，當然第一時間去check機票！發現除了星期四，每日都有一對航班來回新千歲機場，即是一個星期有6對航班！時間方面，非常「靚仔」，去程早上10:15出發，下午4時抵達新千歲機場，坐JR返出札幌，可以行一陣街再去食晚飯都夠時間！回程亦不錯，下午5時出發，晚上10:10到香港。

票價方面，暫時找到最平是$3,703來回，包20公斤寄艙行李及連稅，最快12月30或31日出發都是這個價錢，可以1月6、7日返港，即是可以在日本過除夕及新年！但聖誕前後就比較貴，約$6,753-$10,343！

農曆年前後（2月14日至3月1日）更貴，要$13,483-$14,183，不過情人節前後就比較平，只是$3,703！

大灣區航空

網址：https://www.greaterbay-airlines.com/hk/zh_HK.html