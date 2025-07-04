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04/07/2025

各大戲院戲票優惠：高先電影院7點前低至$50！影藝MegaBox分店7月10開幕，IMAX票價低至$85

#著數優惠 #香港好去處 #商場活動 #娛樂新聞 #玩樂旅遊熱話 #Jetso
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Text: wong lin lin rachel

　　香港戲院早前掀起結業潮，營運艱難之下，不少戲院也推出優惠吸引觀眾入場睇戲。高先電影院宣布，由昨天（3日）起，推出票價優惠，晚上7時前時段場次只收早場價錢，最平可以$50有交易。而不少戲院也跟信用卡聯乘優惠，甚至在不同日子推出買一送一活動。自己戲院自己救，今個星期有很多猛片推出，分別有《超人》、《外星奇遇記》等上映，大可以留意優惠購票。

 

 

1.高先電影院

 

　　於高先電影院Facebook專頁宣布，由3日起，周一至五晚上7時前場次，一律只收早場票價，周六、周日及公眾假期除外。而高先電影院會員再享專屬折扣，顧客須就片長為每張戲票支付指定金額，從官網購票網頁顯示，《侏羅紀世界：重生》、《不赦之罪》、《史迪仔》平日晚上7時前場次的票價為50元，《F1電影》為65元。

 

2.英皇戲院：

 

　　英皇戲院推出信用卡優惠，使用指定銀行信用卡，透過流動電話或感應式付款功能，購買星期一至四電影場次，享正價2D戲票買一送一、細爆谷買1送1。另可於星期一至四可享正價3D戲票9折及星期五、六及日享正價2D戲票8折 。詳情可參巧官方網頁：https://www.emperorcinemas.com/zh/?

 

 

　　與此同時，為配合《超人》上映，推出「狗狗友善場」，觀眾可以攜帶自己「最佳拍檔」愛犬入戲院，參與7月13日 3:50pm英皇戲院Plus+(大圍圍方) 舉行的特別場次。是次活動更推出送禮優惠，買飛即送電影紀念彈彈波。詳情請參閱英皇戲院Facebook 專頁。

 

3.影藝戲院

 

逢星期一優惠：

影藝戲院正價戲票一律$40，可下載戲院App或登入網站  https://cinearthouse.com.hk/zh/ 購票。

 

 

　　同時，影藝戲院亦跟銀行信用卡做優惠活動，星期五、六正價戲票買一送一，同時原本指定爆谷餐88折，將會加碼升級為85折，受條款及細則約束，請情參閱中銀信用卡官方網站查詢。同時，位於影藝戲院旗下CineArt MegaBox即將於7月10日在九龍灣MegaBox 11樓開幕，全新CineArt MegaBox有7間特色影廳，合共近850個座位，影藝戲院引進首塊IMAX® with Laser巨幕比例更高達1.90:1，成為九龍東唯一IMAX配置戲院，開創更高規格之影院服務，配合IMAX 12 聲道系統，讓觀眾感受到震撼人心的音效體驗。為慶祝正式投入服務，IMAX成人票價低至HK$85起。同時更推出成人票價$50，學生票價全天候$40，而銀髮族票價低至$30起。

 

4.MCL戲院

 

 

《超人》（Superman）即將於7月10日上映，MCL 推出購票送禮物：

購買戲票一張 (IMAX版本除外) 送 限量電影收藏海報一張 

購買IMAX戲票一張 送 電影IMAX海報一張 

開畫日驚喜特典追加IMAX戲票一張額外送 限量電影原裝漫畫一本

贈品數量有限，先到先得，送完即止 

條款及細則請參閱網頁或向戲院查詢

 

　　另外，戲院推出「睇電影做任務」推廣活動，終極大獎有機會贏取日本環球影城門票，詳情請參閱網頁或向戲院查詢。

 

5.CINEMA CITY：

 

 

　　CINEMA CITY在Facebook專頁公佈 VIP 會員專享活動：

 

　　玩遊戲送CCVIP《外星奇遇記》電影限定A5記事本一本，完成四個步驟，於留言區寫下為艾力奧創造一個外星人朋友，會有的特質，最有創意的答案，便有機會獲得電影限定A5記事本一本 （名額10位）。

 

　　活動截止日期：9-7-2025 (23:59)，詳情請參巧CINEMA CITY Facebook專頁。

 

 

　　此外，電影《神奇4俠：英雄第一步》將會在7月10日起公開預售，電影公司宣布撲飛即送限量禮品。

 購買《神奇4俠: 英雄第一步》正價戲票兩張* 即送限量徽章一個。

購買《神奇4俠: 英雄第一步》#IMAX戲票兩張* 即送限量「盲盒人物鎖匙扣」一個。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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