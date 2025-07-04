04/07/2025
香港柏寧酒店聯同港足總會推出主題相片展、住宿及餐飲，與港隊打卡投入足球世界
6月初港隊足球隊在啟德體育園戰勝印度，點燃全城足球熱情！為了將這股熱潮延續及為港隊未來比賽打氣，香港柏寧酒店與中國香港足球總會合作，推出了港隊相片展，讓狂熱球迷與港隊珍貴時刻打卡。此次合作亦推出了三間不同主題客房以及港足主題餐飲，港隊球迷切勿錯過！
相片展設兩大主題 展港隊重要里程碑
香港柏寧酒店一直致力支持香港運動，當然這次也不例外。今次與中國香港足球總會合作，在酒店大堂Ebb & Flow內的The Art Lab內，以兩大港足重要大事為主，展出港隊相片展，包括港隊隊長及門將葉鴻輝為球隊上陣次數達一百場，以及港隊在啓德體育園的首場賽事。除了珍貴一刻的相片，展內更會展出葉鴻輝的守門員手套及球鞋。展內亦設有球迷打卡區域，讓你能在葉鴻輝的高光英姿身旁與他合照。
相片展詳情：
日期︰7月1日至 8 月31日
時間︰上午 8:00 - 晚上 10:00
地點︰The Art Lab (位於酒店大堂Ebb & Flow內)
港隊主題客房
除了相片展，是次聯動的另一個亮點就是三間不同的主題客房，分別是「千鈞一發」行政客房、「港隊勁揪」尊貴客房及「We are the Hong Kong Boys」家庭客房。全部主題客房均配不同打卡位和港隊紀念禮品，讓球迷們在酒店客房也能瘋狂打卡，與偶像球星拍照留念。
「港隊勁揪」尊貴客房
「We are the Hong Kong Boys」家庭客房
「千鈞一發」行政客房
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客房名稱
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入住禮品/禮遇
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價錢 (每晚)
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「港隊勁揪」尊貴客房
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港隊紀念禮品：
- Nike「香港勁揪」T裇一件(款式及尺碼隨機發送)
- 港隊錦旗、拖鞋及港隊明信片(一套三張)
禮遇：
- Ebb & Flow 「The Champion Platter」或夏日足球狂熱下午茶(只限星期六、日及公眾假期)
- 翌日於PLAYT享用自助早餐兩位
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HK$2,448
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「We are the Hong Kong Boys」家庭客房
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港隊紀念禮品︰
- 港隊小熊公仔一個
- 港隊小足球一個
- 港隊錦旗、拖鞋及港隊明信片(一套三張)
禮遇：
- Ebb & Flow 「The Champion Platter」或夏日足球狂熱下午茶(只限星期六、日及公眾假期)
- 翌日於PLAYT享用自助早餐兩位
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HK$2,648起
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「千鈞一發」行政客房
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港隊紀念禮品︰
- 港隊球員特別版 CHARGESPOT 充電器連親筆簽名 (隨機派送一個)
- 港隊錦旗、拖鞋及港隊明信片(一套三張)
禮遇：
- Ebb & Flow 「The Champion Platter」或夏日足球狂熱下午茶(只限星期六、日及公眾假期)
- 翌日於PLAYT享用自助早餐兩位
- 免費使用26樓行政酒廊享用全天候小吃及飲品
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HK$2,948
房間詳情：
查詢電話/電郵：2839 3366 / reservations@parklane.com.hk
說到酒店，當然少不了酒店餐飲啦！位於酒店大堂的Ebb & Flow亦推出港足主題餐飲精選。除了港式風味的美食，餐廳更推出了迷你足球蛋糕，用港式味道為香港足球打氣！
港式風味的拼盤「The Champion Platter」(HK$328)
迷你足球蛋糕 (HK$60)
逢周末下午茶時段，Ebb & Flow就會為球迷供應「足球狂熱下午茶」，配以精緻的鹹點和甜點，再從三款「閣樓釀造」有汽茶選一款飲品。每位享用「Ebb & Flow x HKFA 足球狂熱下午茶」的客人將會獲得「閣樓釀造」港隊門將葉鴻輝特別版特飲(每位一罐)，禮品數量有限，送完即止。
鹹點配以忌廉煙三文魚意大利包、香辣番茄醬手工肉丸、炸松露丸子、水牛芝士配香草車茄
甜點則為芒果及熱情果慕絲蛋糕、抹茶紅豆撻及英式鬆餅
「閣樓釀造」港隊門將葉鴻輝特別版特飲
Ebb & Flow 足球狂熱下午茶詳情：
日期：2025年7月5日至8月31日（只限星期六、日及公眾假期）
時間：下午 3:00 - 5:00
價錢： HK$468（2 位用）| HK$268（1 位用）另加 10%服務費
查詢電話：2839 3377
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